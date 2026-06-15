نتایج یک مطالعه چهار عامل کلیدی را برای بیشتر حملات قلبی آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه گسترده روی بیش از ۹ میلیون بزرگسال در ایالات متحده و کره جنوبی نشان داده است که اکثریت قریب به اتفاق حملات قلبی و سکتههای مغزی توسط عوامل خطر قابل کنترل سلامت ایجاد میشوند.
طبق این مطالعه که در مجله کالج قلب و عروق آمریکا منتشر شده است، چهار عامل کلیدی با تقریباً ۹۹٪ موارد بیماریهای قلبی عروقی مرتبط هستند: فشار خون بالا، کلسترول بالا، قند خون بالا و سیگار کشیدن.
نتایج نشان داد که حتی در میان گروههای کمخطرتر، مانند زنان زیر ۶۰ سال، بیش از ۹۵٪ قبل از ابتلا به بیماری قلبی، یکی از این عوامل خطر را داشتهاند.
فشار خون بالا شایعترین عامل بود، به طوری که بیش از ۹۳٪ از افرادی که حملات قلبی یا عوارض جدی قلبی را تجربه کردهاند، فشار خون بالا داشتهاند.
فیلیپ گرینلند، متخصص قلب و عروق دانشگاه نورث وسترن، گفت که این یافتهها تأیید میکند که داشتن یک یا چند عامل خطر کنترل نشده، عامل رایجی در اکثر موارد قلبی است.
محققان توضیح دادند که برخی از مواردی که به عنوان «حملات قلبی غیرقابل توضیح» توصیف شدهاند، ممکن است با عدم نظارت دقیق بر سطوح خطر سلامت در مطالعات قبلی مرتبط باشند و تأکید کردند که تمرکز باید بر پیشگیری و کنترل عوامل قابل اصلاح برای حفظ سلامت قلب باشد.
منبع: Gazeta