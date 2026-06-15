طول یک روز در سیاره عطارد معادل ۸۸ روز در کره زمین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- پروفسور سرگئی یازف، محقق ارشد موسسه فیزیک خورشیدی-زمینی شعبه سیبری آکادمی علوم روسیه، خاطرنشان کرد که طول یک روز در عطارد معادل ۸۸ روز زمینی است.

پروفسور سرگئی یازف توضیح داد که اگر شخصی در عطارد زندگی می‌کرد، باید حدود سه ماه قبل از غروب آفتاب منتظر می‌ماند، زیرا طول یک روز در این سیاره معادل ۸۸ روز زمینی است.

او خاطرنشان کرد که ۲۱ ژوئن، انقلاب تابستانی، طولانی‌ترین روز سال در روسیه و سایر کشور‌های نیمکره شمالی خواهد بود. وی افزود که برخی از سیارات در منظومه شمسی دارای محور‌های چرخشی هستند که تقریباً عمود بر صفحه مدار آنها هستند و بنابراین فصل‌ها را تجربه نمی‌کنند و ساعات روز در طول سال برابر است.

یازف گفت: یک روز در عطارد ۸۸ روز زمینی است، در حالی که در زهره ۵۸.۵ روز زمینی و در مشتری تنها پنج ساعت طول می‌کشد. این تفاوت قابل توجه به دلیل سرعت‌های متغیر چرخش سیارات به دور محورشان است. سه سیاره دیگر نیز محور‌هایی با انحراف قابل توجه نسبت به صفحات مداری خود دارند، به این معنی که طول روز‌های آنها، مانند زمین، به عرض جغرافیایی و فصل مرتبط است. طبیعتاً، انقلاب تابستانی در مریخ با انقلاب تابستانی در زمین مطابقت ندارد.

این پرفسور توضیح داد که مریخ از نظر طول روز نزدیکترین سیاره به زمین است، با یک روز تقریباً ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه در خط استوای آن، که مدت زمان بسیار نزدیکی به یک روز در خط استوای زمین است.

او افزود: اورانوس با یک پدیده منحصر‌به‌فرد متمایز می‌شود: محور چرخش آن تقریباً در صفحه مدارش قرار دارد. در نتیجه، یک نیمکره در این سیاره یک روز قطبی را تجربه می‌کند که یک چهارم سال اورانوس، معادل ۲۱ سال زمینی، طول می‌کشد و پس از آن یک دوره گذار مشابه بین روز و شب وجود دارد. طول روز در خط استوا در اورانوس ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه است، قبل از اینکه یک شب قطبی آغاز شود که آن هم ۲۱ سال طول می‌کشد.

منبع: TASS