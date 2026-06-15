باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در حال کار بر روی پروژه جدیدی است که هدف آن استفاده از تلفنهای هوشمند قدیمی به جای دور انداختن یا بازیافت آنهاست. این شامل تبدیل آنها به مراکز داده کوچک است که قادر به اجرای برنامهها و خدمات محاسبات ابری هستند، اقدامی که برای کاهش ضایعات الکترونیکی و کاهش انتشار کربن طراحی شده است.
از کشوها تا مراکز داده
گوگل به جای رها کردن تلفنهای قدیمی در کشوها یا ارسال آنها به کارخانههای بازیافت، به دنبال استفاده مجدد از اجزای ضروری درون این دستگاهها، مانند پردازنده، حافظه و واحدهای ذخیرهسازی، و تبدیل آنها به یک پلتفرم محاسباتی یکپارچه است. این پروژه با همکاری دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، در حال توسعه است، جایی که محققان در حال بررسی امکان اتصال هزاران تلفن هوشمند از رده خارج شده برای ایجاد یک زیرساخت محاسباتی کمهزینه و سازگار با محیط زیست هستند.
این ایده چگونه کار میکند؟
این فناوری مبتنی بر مفهومی به نام «محاسبات خوشهای تلفن» است. در این مدل، اجزای غیرضروری مانند صفحه نمایش، باتری، دوربینها و پوشش بیرونی از تلفنها حذف میشوند، در حالی که مادربرد که پردازنده، حافظه و فضای ذخیرهسازی را در خود جای داده است، باقی میماند.
سپس یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس نصب میشود و دستگاهها از طریق پلتفرم Kubernetes - همان فناوری مورد استفاده برای مدیریت زیرساختهای محاسبات ابری مدرن - به هم متصل میشوند. به گفته گوگل، یک خوشه متشکل از ۲۵ تا ۵۰ تلفن هوشمند میتواند عملکردی قابل مقایسه با یک سرور مدرن برای وظایف محاسباتی خاص ارائه دهد. با اتصال صدها یا هزاران دستگاه، میتوان یک پلتفرم عملی برای اجرای سرویسهای ابری مختلف و حجم کارهای تحقیقاتی و آموزشی ایجاد کرد. محققان قصد دارند یک خوشه محاسباتی متشکل از تقریباً ۲۰۰۰ تلفن گوگل پیکسل برای استفاده در آموزش علوم کامپیوتر، برنامهنویسی موازی و سیستمهای عامل ایجاد کنند.
چرا گوگل به این پروژه علاقهمند است؟
گوگل معتقد است که ردپای کربن محاسبات نه تنها به انرژی مصرف شده در حین کار مربوط میشود، بلکه به انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید دستگاههای جدید نیز مربوط میشود. در حالی که شرکتهای فناوری در بهبود بهرهوری انرژی در مراکز داده موفق بودهاند، تولید سرورهای جدید همچنان یک چالش زیستمحیطی مهم است. این شرکت خاطرنشان میکند که اکثر کاربران تقریباً هر چهار سال یکبار تلفنهای خود را تعویض میکنند، حتی اگر این دستگاهها هنوز حاوی پردازندهها و حافظههای قدرتمندی باشند که میتوانند برای کارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
جایگزینی برای سرورهای غولپیکر هوش مصنوعی نیست
گوگل تأکید کرد که این پروژه برای جایگزینی سرورهای غولپیکری که به واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) برای آموزش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی مانند Gemini متکی هستند، در نظر گرفته نشده است. در عوض، این خوشههای محاسباتی برای اجرای برنامههای آموزشی و تحقیقاتی، سرویسهای وب، محیطهای توسعه ابری و پلتفرمهای برنامهنویسی مورد استفاده در دانشگاهها استفاده میشوند.
گامی به سوی مبارزه با زبالههای الکترونیکی
اگر این پروژه به طور گسترده موفقیتآمیز باشد، میتواند راه را برای یک مدل جدید برای استفاده از میلیونها تلفن هوشمند قدیمی در سراسر جهان هموار کند و به کاهش زبالههای الکترونیکی و افزایش طول عمر عملیاتی قطعات الکترونیکی به جای دور انداختن آنها پس از چند سال استفاده کمک کند.
منبع: الیوم السابع