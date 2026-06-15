باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در اولین بازی گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف هم می‌روند.

بلژیک با بازمانده‌های بازیکنانی از نسل طلایی اش از جمله کوین دیبروینه، روملو لوکاکو، تیبو کوراتوآو اسکل ویتسل در جام جهانی حضور پیدا کرده است و آن‌ها می‌خواهند در این جام بازهم بدرخشند چرا که آخرین فرصت این نسل در یک مسابقات بزرگ است. بلژیک در جام جهانی ۲۰۱۸ مقام سوم را کسب کردند، اما در یورو‌ها و جام‌های جهانی بعدی بار‌ها در آستانه موفقیت متوقف شدند. بلژیک از زمان صعود به جام جهانی روندی باثبات داشته، در ۱۳ مسابقه اخیر شکست نخورده و با پیروزی‌های پرگل برابر آمریکا، کرواسی و تونس نشان داده هنوز توانایی رقابت با بهترین‌های دنیا را دارد.

در سوی مقابل مصری‌ها هم با ستاره‌های شناخته شده خودشان همچون محمدصلاح و عمر مرموش درصدد صعود از گروه و راهیابی به مراحل بالاتر هستند. مصر تاکنون هفت مسابقه در تاریخ جام‌های جهانی انجام داده و هرگز موفق به کسب پیروزی نشده است و آن‌ها می‌خواهند به این روند پایان دهند.

دو تیم پیش از این چهار بار در مسابقات دوستانه روبه‌رو شده‌اند و مصر سه بار به پیروزی رسیده است. آخرین دیدار آنها نیز در سال ۲۰۲۲ با برد ۲ - ۱ مصری‌ها به پایان رسید تا پیش زمینه ذهنی مصری‌ها نسبت به این بازی مثبت‌تر باشد.

از ساعت ۴:۳۰ بامداد سه شنبه از همین گروه ایران و نیوزیلند با هم دیدار می‌کنند.