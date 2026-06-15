تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ امشب به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -  در اولین بازی گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف هم می‌روند.

بلژیک با بازمانده‌های بازیکنانی از نسل طلایی اش از جمله کوین دیبروینه، روملو لوکاکو، تیبو کوراتوآو اسکل ویتسل در جام جهانی حضور پیدا کرده است و آن‌ها می‌خواهند در این جام بازهم بدرخشند چرا که آخرین فرصت این نسل در یک مسابقات بزرگ است. بلژیک در جام جهانی ۲۰۱۸ مقام سوم را کسب کردند، اما در یورو‌ها و جام‌های جهانی بعدی بار‌ها در آستانه موفقیت متوقف شدند.  بلژیک از زمان صعود به جام جهانی روندی باثبات داشته، در ۱۳ مسابقه اخیر شکست نخورده و با پیروزی‌های پرگل برابر آمریکا، کرواسی و تونس نشان داده هنوز توانایی رقابت با بهترین‌های دنیا را دارد.

در سوی مقابل مصری‌ها هم با ستاره‌های شناخته شده خودشان همچون محمدصلاح و عمر مرموش درصدد صعود از گروه و راهیابی به مراحل بالاتر هستند. مصر تاکنون هفت مسابقه در تاریخ جام‌های جهانی انجام داده و هرگز موفق به کسب پیروزی نشده است و  آن‌ها می‌خواهند به این روند پایان دهند.

دو تیم پیش از این چهار بار در مسابقات دوستانه روبه‌رو شده‌اند و مصر سه بار به پیروزی رسیده است. آخرین دیدار آنها نیز در سال ۲۰۲۲ با برد ۲ -  ۱ مصری‌ها به پایان رسید تا پیش زمینه ذهنی مصری‌ها نسبت به این بازی مثبت‌تر باشد.

از ساعت ۴:۳۰ بامداد سه شنبه از همین گروه ایران و نیوزیلند با هم دیدار می‌کنند.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، بلژیک ، مصر
خبرهای مرتبط
کربکندی:
بازی با نیوزیلند برای ایران حکم فینال را دارد/ آمریکایی‌ها روی اعصاب بازیکنان ایران می‌روند
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
خط و نشان سرمربی مصر برای حریفان در جام جهانی
تاج: رسالت ما حضور در جام جهانی به نام «میناب١۶٨» بود
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
جهانبخش: می‌خواهیم مردم ایران با عملکردمان در جام جهانی دوباره لبخند بزنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انگلیس ۴ - ۲ کرواسی/ سه‌شیر‌ها غرش کردند + فیلم
کلانی: ٩٠ میلیون نفر به شما افتخار می‌کنند/ مطمئنم نتایج خوب در راه است
ازبکستان ۱ - ۳ کلمبیا/ دیاز درخشید؛ کلمبیا سه امتیاز را دشت کرد+فیلم
نبرد جمهوری چک و آفریقای جنوبی برای کسب نخستین برد
رحیم پور: تیم ملی فوتبال با این نحوه بازی شانسی برای صعود ندارد
غنا ۱ - ۰ پاناما/ غنا در آخرین لحظه پاناما را زمین‌گیر کرد+فیلم
کی‌روش: بازی را با مغزمان بردیم
شوک به جام جهانی؛ ستاره ساحل عاج درگیر پرونده شرط‌بندی شد
چراغ سبز سازمان لیگ به شروع فصل جدید فوتبال زنان
سوئیس- بوسنی و هرزگوین؛ ماموریت مشترک برای صدرنشینی
آخرین اخبار
علی پاکدامن بدون انتخابی به ترکیب تیم ملی اضافه شد
کی‌روش: بازی را با مغزمان بردیم
شوک به جام جهانی؛ ستاره ساحل عاج درگیر پرونده شرط‌بندی شد
رضاوند و زکی پور با سپاهان تمدید کردند/ دانشگر از طلایی پوشان جدا شد
چراغ سبز سازمان لیگ به شروع فصل جدید فوتبال زنان
لورنزو: فشار اولین بازی جام جهانی روی دوش بازیکنان سنگینی می‌کرد
تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶
مارتینز: پرتغال تا لحظه آخر جنگید، اما کافی نبود
بیانیه جامعه ورزش پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
دنیامالی: مدال‌آوری جوجیتسو در ناگویا، نگاه‌ها را به این رشته تغییر می‌دهد
سوئیس- بوسنی و هرزگوین؛ ماموریت مشترک برای صدرنشینی
نبرد جمهوری چک و آفریقای جنوبی برای کسب نخستین برد
رحیم پور: تیم ملی فوتبال با این نحوه بازی شانسی برای صعود ندارد
ازبکستان ۱ - ۳ کلمبیا/ دیاز درخشید؛ کلمبیا سه امتیاز را دشت کرد+فیلم
غنا ۱ - ۰ پاناما/ غنا در آخرین لحظه پاناما را زمین‌گیر کرد+فیلم
کلانی: ٩٠ میلیون نفر به شما افتخار می‌کنند/ مطمئنم نتایج خوب در راه است
انگلیس ۴ - ۲ کرواسی/ سه‌شیر‌ها غرش کردند + فیلم
ازبکستان- کلمبیا؛ ماموریت دشوار شاگردان کاناوارو در مکزیکو سیتی
پرتغال ۱ - ۱ کنگو/ یاران رونالدو در گام نخست متوقف شدند + فیلم
کمالوند سرمربی خیبر خرم‌آباد شد
نمایندگان ایران راهی گرجستان شدند
برنامه مسابقات تیم ملی والیبال نشسته در قهرمانی جهان
لیست خروج استقلال در هاله‌ای از ابهام
استقلال به دنبال ارتقای زیرساخت‌ها؛ تأکید بر نیاز به دو زمین تمرین استاندارد
تقابل سه شیر‌ها با یاران مودریچ در دالاس آمریکا/ کی روش با غنا به آوردگاه جهانی می‌آید
تحلیل نقاط ضعف و قوت دو تیم ایران و بلژیک در تقابل باهم + فیلم
استقلال به خارجی‌ها اولتیماتوم داد
تمجید پیشکسوت استقلال از بازی طارمی در مقابل نیوزیلند + فیلم
رکورد تماشاگران در جام جهانی شکسته شد
مهران رهنما، لژیونر هندبال ایران، به لیگ اسپانیا پیوست