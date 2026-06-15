باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارشناسان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا توضیح دادند که وزوز گوش اغلب یک شاخص اولیه از دست دادن شنوایی است و گاهی اوقات قبل از اینکه فرد متوجه کاهش قابل توجهی در توانایی شنوایی خود شود، ظاهر میشود.
طبق دادههای مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده (CDC)، حدود ۱۳٪ از بزرگسالان مشکلات شنوایی را تجربه میکنند، در حالی که این رقم در افراد بالای ۶۵ سال به ۲۷٪ میرسد. تقریباً ۱۰٪ از بزرگسالان از وزوز گوش رنج میبرند.
وزوز گوش با آسیب به سلولهای مویی در حلزون گوش مرتبط است که وظیفه تبدیل امواج صوتی به سیگنالهای عصبی که به مغز میرسند را بر عهده دارند. هنگامی که این سلولها دچار نقص میشوند، مغز ممکن است برای جبران فقدان سیگنالهای شنوایی طبیعی، شروع به تولید صداهای خیالی مانند زنگ یا وزوز کند.
جکی پرایس، متخصص شنوایی، هشدار داد که قرار گرفتن در معرض صداهای بلند بیش از ۸۵ دسیبل میتواند خطر آسیب شنوایی را افزایش دهد، مانند مهمانیهای پر سر و صدا، محلهای ساخت و ساز یا هنگام استفاده از تجهیزات خاص. او خاطرنشان کرد که گوش دادن به موسیقی با صدای بلند از طریق هدفون در حالی که در معرض سر و صدا هستید، خطر ابتلا را دو برابر میکند.
در حالی که در حال حاضر درمانی برای وزوز گوش وجود ندارد، برخی از درمانها، مانند آموزش مجدد وزوز گوش، که شامل مشاوره و صدادرمانی است، میتواند به کاهش تأثیر آن بر مبتلایان کمک کند.
پزشکان آزمایشهای منظم شنوایی را حتی در صورت عدم وجود علائم واضح توصیه میکنند، زیرا این آزمایشها میتوانند به تشخیص تغییرات اولیه و حفظ شنوایی برای مدت طولانیتر کمک کنند.
منبع: Gazeta