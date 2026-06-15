وزوز گوش ممکن است نشانه هشدار اولیه از دست دادن شنوایی باشد که پزشکان نسبت به نادیده گرفتن آن هشدار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی کارشناسان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا توضیح دادند که وزوز گوش اغلب یک شاخص اولیه از دست دادن شنوایی است و گاهی اوقات قبل از اینکه فرد متوجه کاهش قابل توجهی در توانایی شنوایی خود شود، ظاهر می‌شود.

طبق داده‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC)، حدود ۱۳٪ از بزرگسالان مشکلات شنوایی را تجربه می‌کنند، در حالی که این رقم در افراد بالای ۶۵ سال به ۲۷٪ می‌رسد. تقریباً ۱۰٪ از بزرگسالان از وزوز گوش رنج می‌برند.

وزوز گوش با آسیب به سلول‌های مویی در حلزون گوش مرتبط است که وظیفه تبدیل امواج صوتی به سیگنال‌های عصبی که به مغز می‌رسند را بر عهده دارند. هنگامی که این سلول‌ها دچار نقص می‌شوند، مغز ممکن است برای جبران فقدان سیگنال‌های شنوایی طبیعی، شروع به تولید صدا‌های خیالی مانند زنگ یا وزوز کند.

جکی پرایس، متخصص شنوایی، هشدار داد که قرار گرفتن در معرض صدا‌های بلند بیش از ۸۵ دسی‌بل می‌تواند خطر آسیب شنوایی را افزایش دهد، مانند مهمانی‌های پر سر و صدا، محل‌های ساخت و ساز یا هنگام استفاده از تجهیزات خاص. او خاطرنشان کرد که گوش دادن به موسیقی با صدای بلند از طریق هدفون در حالی که در معرض سر و صدا هستید، خطر ابتلا را دو برابر می‌کند.

در حالی که در حال حاضر درمانی برای وزوز گوش وجود ندارد، برخی از درمان‌ها، مانند آموزش مجدد وزوز گوش، که شامل مشاوره و صدادرمانی است، می‌تواند به کاهش تأثیر آن بر مبتلایان کمک کند.

پزشکان آزمایش‌های منظم شنوایی را حتی در صورت عدم وجود علائم واضح توصیه می‌کنند، زیرا این آزمایش‌ها می‌توانند به تشخیص تغییرات اولیه و حفظ شنوایی برای مدت طولانی‌تر کمک کنند.

منبع: Gazeta

برچسب ها: وزوز گوش ، شنوایی ، ناشنوایی
خبرهای مرتبط
میزان شدت صدایی که برای گوش مضر است
وزوز گوش ریشه مغزی دارد
دبیر سیزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران عنوان کرد
بکارگیری رشته‌های جدید توانبخشی در مراکز درمانی و آموزشی/ ارائه 146 مقاله در این کنگره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
وزوز گوش علل مخالفی دارد
1 افت ناگهانی و شدید فشار خون که بعد از 48 ساعت خودش را نشان میدهد
2 بیماری ضعف اعصاب مخصوصا عصب شنوایی که پرده بسیار نازکی و تارهای شنوایی که قبل از مشکلات روانی رخ میدهد در واقع گوش کار دوم اخطار بیماری اعصاب است
3 عفونت داخلی گوش و تغییرات فشار خون و ضعف اعصاب و گرمای شدید صدا تشدید میشود و فرد عادت میکند و درمان ندارد مگر تقویت و سلامتی بدن بهتر و حتی قطع می‌گردد از نظر تجربه و مطالعه.
۰
۱
پاسخ دادن
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
پوشش بیمه‌ای ناکافی خدمات توانبخشی+ فیلم
احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ با کمک خیرین
تمهیدات ویژه برای برگزاری مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵
هشدار پزشکان در مورد نادیده گرفتن وزوز گوش
یک جایگزین هوشمند برای بازیافت تلفن‌های رها شده
سیاره‌ای که طول روز در آن ۸۸ روز زمینی است!
چهار عامل کلیدی برای حملات قلبی
خط قرمز‌های طب سنتی از سوسیس تا پفک + فیلم
درمان ۴۰ هزار مجروح جنگ تحمیلی سوم توسط تیم ملی سلامت