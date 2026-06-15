رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را به محض وجود شواهدی مبنی بر پایبندی این کشور به توافق با واشنگتن لغو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را به محض وجود شواهدی مبنی بر پایبندی این کشور به توافق خود با ایالات متحده، لغو خواهد کرد.

فون در لاین در بدو ورود به اجلاس گروه هفت (G7) در اویان-له-بن، فرانسه، در جمع خبرنگاران تأکید کرد که تحریم‌ها تنها در صورتی لغو خواهند شد که این بلوک شاهد «تغییر واقعی» باشد.

از زمان توافق شفاهی بین واشنگتن و تهران، تاکنون، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محاصره دریایی ایران را لغو کرده و از بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است و طبق گزارش‌های غیر رسمی، ایران مجاز به دریافت عوارض برای عبور و مرور است. ایران همچنین اعلام کرد که ایالات متحده موافقت کرده است که دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کمیسیون اروپا ، تحریم ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
وقتی بخواهند لغو نکنند هزاران بهانه می آوردند جریان راه می اندازند مرغ اول بود یا تخم مرغ
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