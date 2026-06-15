شهروندخبرنگار ما به مناسبت ماه محرم فیلمی از مراسم رژه بیرق کشان حسینی در شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) در صد و ششمین شب از تجمعات اقتدار و مقاومت، مراسم رژه بیرق کشان حسینی به همت کانون فرهنگی مذهبی زلال، همانند سالهای گذشته در شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد. مردم متدین و ولایتمدار این شهرستان از علت حضور خود در این مراسم گفتند.
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منبع: مرتضی احمدپور - مازندران
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