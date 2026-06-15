وزیر میراث فرهنگی گفت:با تغییر نگاه جهانیان به ایران، اصفهان پیشران جذب گردشگران خارجی در دوره جدید است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی جدی از تبعات خشکسالی و فرونشست زمین در این استان گفت: اصفهان با زایندهرود و میدان نقشجهان معنا پیدا میکند و این دو، هویت تفکیکناپذیر این شهر تاریخی هستند. اصفهانِ زیبا باید برای همیشه زیبا بماند.
وزیر میراثفرهنگی با اعلام اینکه موضوع فرونشست زمین در جلسات دولت به یکی از کلانمسئلههای کشور بدل شده است، افزود: خوشبختانه رئیسجمهور محترم واکنش مثبتی به این نگرانیها نشان دادند و معاون اول نیز بلافاصله دستور تشکیل جلسات ویژه را صادر کرد. بر همین اساس، ستادی در دولت با حضور وزرای راه و شهرسازی، گردشگری، محیطزیست، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مرتبط تشکیل شده است.
وی ادامه داد: استاندار اصفهان گزارش تصویری جامعی از وضعیت بحرانی استان و میزان تهدید بناهای تاریخی در اثر فرونشست تهیه کردند که در دولت بازتاب گستردهای داشت. خوشبختانه امروز این مسئله در دولت جمهوری اسلامی ایران به یک پروژه ویژه تبدیل شده و همه دستگاهها برای صیانت از اصفهان پای کار آمدهاند.
تمرکز ویژه بر صادرات و حمایت از هنرمندان صنایعدستی
صالحیامیری با اشاره به تعطیلی برخی کارگاههای صنایعدستی تحت فشار گرانی مواد اولیه، این حوزه را نیازمند یک جهش صادراتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه یا وارداتی است یا تحت تأثیر نرخ ارز قیمت خورده و همین موضوع، فشار مضاعفی بر هنرمندان وارد کرده است. راه نجات صنایعدستی ایران را در بازاریابی بینالمللی و توسعه صادرات میبینم. اگر ارزآوری این بخش تقویت شود، مشکل تأمین مواد اولیه نیز مدیریت خواهد شد و مردم اصفهان بهزودی آثار این برنامهریزی را مشاهده میکنند.
وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ظرفیت صنایعدستی کشور در اختیار بانوان و مادرانی است که در کنار خانواده مشغول تولید هستند، تصریح کرد: امسال تسهیلات قرضالحسنه ویژهای برای بانوان فعال این عرصه پیشبینی شده و اختیارات لازم نیز به استاندار اصفهان تفویض شده است. سهم اصفهان از این تسهیلات، بیش از سایر استانهاست و تلاش داریم درخواستهای فعالان این استان در اولویت پرداخت قرار گیرد. سال گذشته مجموعاً ۶ همت منابع قرضالحسنه توزیع شد و امسال این رقم به ۱۲ همت افزایش پیدا کرده است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به کاهش ورود گردشگران خارجی در یک سال گذشته به دلیل شرایط جنگی و فضای بحران، از طراحی سه برنامه مشخص برای ورود به دوره جدید خبر داد و گفت: باید با برنامهریزی دقیق وارد فضای پساجنگ شویم. محور اصلی این برنامهها تأکید بر امنیت، معرفی جذابیتها و تقویت زیرساختهاست. یک گردشگر تنها زمانی یک مقصد را انتخاب میکند که آن مقصد جذاب، امن و دارای زیرساخت مناسب باشد. اصفهان از نظر جذابیتهای تاریخی و فرهنگی جایگاهی جهانی دارد و امروز میتوانیم این استان را آغازگر گردشگری نوین ایران و حتی پایلوت گردشگری سبز و پایدار کشور بدانیم.
وی با بیان اینکه نگاه جهانیان به ایران در حال تغییر است، افزود: در اجلاس جهانی گردشگری شاهد افزایش تمایل برای شناخت ظرفیتهای کشور بودیم. ما برای هدایت موج جدید گردشگران به استانهای مختلف بهویژه اصفهان برنامهریزی کردهایم. توسعه زیرساختها از جمله هتلهای فاخر نیز با سرعت در حال انجام است تا این استان بتواند پذیرای صدها هزار گردشگر از سراسر جهان باشد.
تفویض اختیار کامل به استان و چرخش چرخ اقتصاد با گردشگری
صالحیامیری با اعلام اینکه تمام اختیارات وزارتخانه در حوزه مأموریتهایش به استاندار اصفهان تفویض شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیریهای جدی مدیریت استان، اصفهان در اولویت برنامههای تحولی ما قرار گرفته است. فعالسازی چرخه گردشگری به معنای به حرکت درآوردن اقتصاد ملی است و رونق این صنعت میتواند موتور محرک اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.
وی در پایان از تمامی مراکز اقامتی، آژانسهای گردشگری و واحدهای بومگردی سراسر کشور خواست آمادگی کامل خود را برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی حفظ کنند و تأکید کرد: آینده گردشگری ایران کاملاً روشن است و اصفهان در خط مقدم این تحول بزرگ قرار دارد.
منبع: تسنیم