باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل کوده ئی، معاون امور بینالملل بانک مرکزی درباره سیاستهای روابط بینالملل بانک مرکزی با توجه به شرایط کشور در جریان مذاکرات و توافق اظهار داشت: به طور قطع حضور مستمر بانک مرکزی ایران در مجامع و نهادهای بینالمللی در حال انجام است و اخیرا هم بانک مرکزی حضور فعال در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای داشت. بانک توسعه شانگهای یکی از ارکان این نهاد است که بانک مرکزی همکاری فعالانه با این بانک دارد.
وی ادامه داد: موضوعات مربوط به چارچوبهای ایجاد بانک توسعه شانگهای را پیش بردیم و توافقات بسیار خوبی در بحث سرمایههای اولیه این بانک صورت گرفت و استفاده از پولهای ملی کشورها مصوب شد که گام مهمی محسوب میشود.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع مهم این است ایران بتواند از خدمات بانک توسعه شانگهای استفاده کند، گفت: به این موضوع تاکید داریم و درباره سیستم مدیریت و سرمایه اولیه تفاهم شد و این تفاهمنامه به امضا رسید و گام بلندی را در این همکاریها برداشتیم.
کودهئی افزود: همچنین در سایر پیمانها از جمله بریکس و با کشورهای همسایه ارتباطات محکمی برقرار کردیم و به طور جدی این اقدامات در حال انجام است و آینده نزدیک اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد؛ لذا یکی از برنامههای دقیق برقراری ارتباطات بانکی با نهادها و ساختارهای منطقهای و بینالمللی است.
وی با اشاره به آخرین موضوعات مربوط به همکاری بانکی با روسیه تاکید کرد: یکی از همکارهای مشخص با روسیه، سامانه «میر-شتاب» است که تا کنون فاز اول و دوم این سامانه محقق شده و بزودی فاز سوم این همکاریها به اجرا میرسد.
معاون بانک مرکزی گفت: در این فاز اشخاص ایرانی میتوانند در فروشگاههای روسیه با کارت ایرانی از دستگاههای پوز استفاده کنند و خرید را انجام دهند.
کودهئی افزود: در کنار این اقدام پیمانهای پولی ایران و روسیه دنبال میشود که بتوانیم با پولهای ملی خود مراودات مالی داشته باشیم و این اقدامات در حال انجام بوده که مهمترین آن ایجاد شعب بانکهای روسی در ایران است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کشور در مباحث مالی و بانکی همچنان نگاه به شرق خواهیم داشت، تاکید کرد: در حوزه بینالملل براساس منافع ملی کشور برنامه ریزی میشود و ما به جغرافیای جهان با توجه به منافع ملی کشورمان نگاه میکنیم و دید ما این است که از هر ابزار و دانشی به نفع منافع ملی کشور در حوزه بانکی استفاده کنیم.
منبع: ایبنا