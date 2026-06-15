باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - ساکنان منطقه پرجمعیت عین دو اهواز در سال‌های گذشته مکرراً از افت فشار مداوم، قطعی‌های طولانی و نبود آب پایدار در ساعات اوج مصرف گلایه داشته‌اند.

فاصله زیاد این منطقه از تصفیه‌خانه‌ها و مخازن اصلی تأمین آب اهواز، همراه با رشد جمعیت و فرسودگی بخشی از خطوط انتقال، باعث شده بود که عین دو به یکی از بحرانی‌ترین نقاط شهر از نظر تنش آبی تبدیل شود.

بسیاری از شهروندان بارها با تماس با سامانه‌های شکایات، خواستار اقدام فوری مسئولان شده بودند، طی چند روز گذشته نیز برخی شهروندان نسبت به این موضوع گلایه داشتند.

آریا خاکی معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز در این خصوص در گفتگو با ما گفت: منطقه عین دو هم از پرجمعیت‌ترین مناطق اهواز است و هم دورترین نقطه نسبت به منابع تولید آب اهواز محسوب می‌شود.

او افزود: از جمله اقداماتی که ما پارسال و در ایام عید فطر انجام دادیم و به بهره‌برداری رسید، احداث، نصب و بهره‌برداری از یک مخزن ذخیره هزار متر مکعبی بود که مشکل چندین ساله این منطقه پرجمعیت را که دچار تنش آبی و قطعی چند ساعته آب بودند، به شکل کامل رفع کرد.

آقای خاکی در ادامه افزود: ما طی ۷۲ ساعت گذشته در خیابان هجرت ششم غربی و بعضی از نقاط به شکل نقطه‌ای دچار قطعی آب و افت فشار داشتیم که دلیل آن هم یک سری تغییرات در خط انتقال و تجهیزات آبرسانی بود که به زودی رفع شد و در تلاش هستیم وضعیت شبکه آب به شکل کامل پایدار شود.