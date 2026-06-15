وزیر آموزش و پرورش از تدوین برنامه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه کلاس‌های جبرانی کیفی و حضوری برگزار خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز دوشنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و شورای مناطق مرزی استان با بیان اینکه آموزش و پرورش در دوران جنگ اقدامات مختلفی انجام داده است، گفت: اکنون باید برای دوران پساجنگ برنامه‌ریزی کنیم و تلاش شود نسلی که در خیابان‌ها و میدان‌ها تربیت شدند و این مدرسه تربیتی ایران با یک رویکرد جدید در میدان‌ها و خیابان‌ها شکل گرفت، در مدارس حفظ شود.

وی ادامه داد: مفاهیمی همچون پرچم، وطن، شهادت، رهبری، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی باید در بدنه آموزش و پرورش حفظ شود و در کنار آن، دستیابی به لبه‌های دانش، فناوری و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز مورد توجه قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از دلایل مهم حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دستیابی کشور به مرزهای فناوری دنیا بود، اظهار کرد: اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، ظهور یک قدرت نوظهور جهانی شکل می‌گرفت و آنان این موضوع را برنمی‌تافتند، از این رو تلاش کردند سرعت توسعه علمی کشور را کاهش دهند.

وی گفت: بخش‌هایی از این پیشرفت‌ها در حوزه موشکی دیده می‌شود، اما در همه حوزه‌ها کشور در مسیر توسعه قرار داشت و این دستاوردها در سایه رهبری‌های رهبر معظم انقلاب و اعتماد ایشان به توانمندی، هوش و استعداد جامعه ایرانی حاصل شده است.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای دوران پساجنگ تصریح کرد: از نخستین روزها و حتی در میانه جنگ، برای دوران پساجنگ برنامه‌ریزی شد و کارگروهی با عنوان «توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» تشکیل شد تا محتواها و رخدادهای این دوره در فضای تعلیم و تربیت منعکس شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تدوین برنامه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد و افزود: برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه کلاس‌های جبرانی کیفی و حضوری برگزار خواهد شد و برنامه‌های لازم در این زمینه تدوین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی، گفت: بعید می‌دانم به اندازه‌ای که در این استان شورای آموزش و پرورش برگزار شده، در سطح کشور برگزار شده باشد و قطعا خراسان جنوبی در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

کاظمی با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پروژه مهر جزو پنج استان برتر کشور قرار گرفته که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مطلوب شورای آموزش و پرورش و حمایت مجموعه مدیریتی استان است.

وی با بیان اینکه عملکرد موفق یک دستگاه حاصل همراهی و پشتیبانی مجموعه‌ای از مدیران و مسئولان است، از دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: نمایندگان خراسان جنوبی از جمله نمایندگان سرآمد کشور هستند و در ادب، احترام، شخصیت، دغدغه‌مندی و پیگیری مسائل مردم، ویژگی‌های برجسته‌ای دارند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه آموزش و بهداشت را دو پایه اساسی توسعه کشور دانست و افزود: اگر این دو حوزه تقویت شوند، زمینه توسعه کشور فراهم خواهد شد و خوشبختانه در شهرستان‌های زیرکوه و قاین ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته است.

وی با قدردانی از اقدامات استاندار خراسان جنوبی در حوزه مدرسه‌سازی، گفت: در نهضت توسعه عدالت آموزشی، خراسان جنوبی الگوی متفاوتی مبتنی بر مشارکت مردمی ارائه کرده و سطح مشارکت مردم در این استان بسیار ارزشمند است.

کاظمی ادامه داد: ممکن است این مشارکت‌ها از نظر ریالی چندان بزرگ نباشد، اما وقتی مردم با کار و تلاش خود وارد میدان می‌شوند، ارزش این مشارکت‌ها بسیار بیشتر از ارقام مالی است.

وی با اشاره به تکمیل بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های هدف‌گذاری شده در استان تصریح کرد: از مجموع ۱۰۵ پروژه پیش‌بینی شده، بخش زیادی به سرانجام رسیده و وزارت آموزش و پرورش نیز برای تکمیل سایر پروژه‌ها کمک خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش مهم‌ترین ویژگی خراسان جنوبی را همدلی میان مسئولان دانست و گفت: فضای همدلی و انسجام میان مدیران، نمایندگان و مسئولان استان مثال‌زدنی است و این هم‌افزایی موجب شده اقدامات با سرعت و کیفیت مناسب دنبال شود.

وی تاکید کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی با همان رویکرد مردمی‌سازی ادامه خواهد یافت و زمانی موفق خواهیم بود که مردم را در کنار دولت و نظام برای حل مسائل و خدمت‌رسانی پای کار بیاوریم.

کاظمی با اشاره به نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان در دوران جنگ اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت آموزش و پرورش در آن ایام، پشتیبانی از میدان و خیابان بود و دانش‌آموزان در سراسر کشور حضوری فعال داشتند.

وی افزود: بیش از هفت هزار موکب توسط مدارس برپا شد و کلاس‌های مجازی به پایگاه‌های فرهنگی تبدیل شد و دانش‌آموزان در برنامه‌های مختلف حضور فعالی داشتند.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از عملکرد رسانه ملی گفت: صدا و سیما در ایام جنگ عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست واقعیت میدان، فضای عمومی جامعه و تحلیل‌های کارشناسی را به خوبی منعکس کند و به یکی از مراجع مهم اطلاع‌رسانی تبدیل شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آموزش و پرورش ، عقب ماندگی تحصیلی
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