باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که یک فروند بمب‌افکن استراتژیک Tu-۲۲M۳ در منطقه ایرکوتسک در سیبری در جریان یک پرواز تمرینی سقوط کرد، اما خدمه چهار نفره این هواپیما موفق شدند با خیال راحت از هواپیما خارج شوند.

این هواپیمای Tu-۲۲ که می‌تواند موشک‌های فراصوت «کینژال» را حمل کند و توسط ناتو با نام رمز «بک فایر» شناخته می‌شود، یک بمب‌افکن مافوق صوت ساخت شوروی است که روسیه از آن برای مأموریت‌های جنگی در سوریه و اوکراین استفاده کرده است. تصاویر تأییدنشده از این سقوط در شبکه‌های اجتماعی، یک هواپیما را نشان می‌داد که در حال شیرجه زدن به یک منطقه پرجنگل در فاصله کمی از کرانه‌های رودخانه آنگارا بود و ستون عظیمی از دود ایجاد کرده بود.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که خدمه از هواپیما خارج شدند و هیچ تهدیدی برای جان یا سلامت خلبانان وجود ندارد. همچنین خسارتی به زمین وارد نشده است و هواپیما بدون محموله جنگی در حال پرواز بود. ایگور کوبزف، فرماندار ایرکوتسک، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هواپیما در نزدیکی روستای کامنکا سقوط کرد و آتش‌نشانان در حال خاموش کردن آتش هستند و هر چهار خدمه هواپیما به بیمارستان منتقل شده‌اند. بر اساس گزارش بولتن دانشمندان اتمی، این هواپیمای Tu-۲۲M۳ می‌تواند موشک‌های کروز Kh-۲۲ و همچنین موشک‌های فراصوت کینژال را حمل کند.

منبع: رویترز