فیلم سینمایی «قمارباز» در طرح اکران سیار در میادین شهری اکران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالگرد جنگ ١٢ روزه فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روزهای جنگ ۱۲ روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار خواهد شد.

طبق اعلام روابط عمومی پروژه، این اکران‌ها توسط پخش سیار بهمن سبز و برای مردم حاضر در میادین کشور به نمایش درمی‌آید. پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود.

 فیلم سینمایی «قمارباز» که اکران خود را در ایام نوروز آغاز کرده بود، اثری اجتماعی- معمایی است و آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

 

برچسب ها: اکران فیلم ، سینما
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از حمایت بانوان فیلمساز تا توسعه زیرساخت‌های فرهنگی پایتخت + فیلم
با پیشتازی پردیس «کوروش» و فیلم «جیمز باند» در استقبال مخاطبان؛
فروش ۳۱ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت
اکران فیلم روسی «بچه» در تهران همزمان با روز ملی روسیه/ تأکید دیپلمات‌ها بر «رابطه راهبردی» تهران-مسکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد/ روایتی از شهید فرانسوی دفاع مقدس
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
آخرین اخبار
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد/ روایتی از شهید فرانسوی دفاع مقدس
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
نمایش‌های کشور ۵ شب اجرا ندارند
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
حج امسال نمایه‌ای از عزت حاجیان ایرانی شد
خبرنگار پرس‌تی‌وی هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت
اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری
محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
محرم در قاب شبکه نمایش
محرم آمد؛ امواج رادیو سیاه‌پوش شدند
دومین همایش مجریان تراز زبان فارسی برگزار می‌شود
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام بهروز رضوی