فیلم سینمایی «قمارباز» در طرح اکران سیار در میادین شهری اکران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالگرد جنگ ١٢ روزه فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روزهای جنگ ۱۲ روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار خواهد شد.

طبق اعلام روابط عمومی پروژه، این اکران‌ها توسط پخش سیار بهمن سبز و برای مردم حاضر در میادین کشور به نمایش درمی‌آید. پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود.

فیلم سینمایی «قمارباز» که اکران خود را در ایام نوروز آغاز کرده بود، اثری اجتماعی- معمایی است و آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.