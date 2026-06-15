باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد‌شکیبی‌نسب در مراسم تکریم علی فتحی و معارفه حمید خلیلی به سمت سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، با بیان اینکه موفقیت سازمان‌ها بیش از امکانات و تجهیزات به کیفیت روابط انسانی و سرمایه اجتماعی وابسته است، اظهار داشت: حفظ کرامت کارکنان، تقویت احترام متقابل و ایجاد آرامش در محیط کار باید در اولویت مدیران قرار گیرد تا کارکنان با انگیزه، تعلق سازمانی و احساس ارزشمندی در مسیر تحقق اهداف سازمان گام بردارند.

سرمایه انسانی؛ مهم‌ترین سرمایه سازمان

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر ضرورت تکریم کارکنان، جامعه دریایی و بندری و فعالان اقتصادی گفت: توجه به ذی‌نفعان و ارائه خدمات مطلوب به آنان باید به عنوان یکی از اصول بنیادین مدیریتی در تمامی سطوح سازمان دنبال شود.

ضرورت تکمیل زنجیره بهره‌برداری پروژه‌های بندری

وی افزود: بهره‌برداری کامل و ایجاد ظرفیت عملیاتی باید انجام شود و تمامی اجزای مورد نیاز از جمله اسکله، انبار، بارانداز، تجهیزات و تأسیسات پشتیبان به صورت یکپارچه در فرآیند توسعه دیده شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر تصریح کرد: نباید بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به دلیل نبود زیرساخت‌ها و حلقه‌های تکمیلی از ظرفیت کامل خود برخوردار نباشند.

بازنگری فرایندها و افزایش چابکی سازمانی

شکیبی‌نسب همچنین بر ضرورت بازنگری مستمر در فرایندهای اجرایی تأکید کرد و گفت: کاهش پیچیدگی‌های اداری، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری از الزامات موفقیت سازمان در شرایط کنونی است.

حمایت از مدیران بنادر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش محوری مدیران کل بنادر در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی باید با رویکردی حمایتی، زمینه تسهیل اجرای پروژه‌ها و رفع موانع موجود را فراهم کند.

طرح جامع بنادر؛ مبنای توسعه زیرساخت‌های کشور

وی در ادامه، طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را نقشه راه توسعه بنادر دانست و خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای باید در چارچوب این سند راهبردی اجرا شوند؛ هرچند بازنگری و به‌روزرسانی مستمر آن متناسب با شرایط و نیازهای جدید نیز ضروری است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصاد دریامحور کشور تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در حوزه تجارت دریایی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر، نیازمند مدیریتی چابک، آینده‌نگر و نتیجه‌محور است و باید با همدلی و تلاش مضاعف، مسیر توسعه بنادر کشور با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها؛ پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز بنادر، اظهار داشت: در برخی بنادر کشور، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منوط به فراهم شدن زیرساخت‌ها و امکانات اولیه است و شناسایی این بنادر و رفع موانع موجود باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تحقق این هدف مستلزم فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی خواهد بود.

ارتقای بهره‌وری؛ مسیر مکمل توسعه فیزیکی بنادر

شکیبی‌نسب با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بنادر کشور گفت: توسعه ظرفیت بنادر تنها از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه فیزیکی محقق نمی‌شود، بلکه بازنگری فرآیندها، تسهیل مقررات، بهبود رویه‌های عملیاتی و کاهش زمان ارائه خدمات نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنان ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای بهره‌وری در بنادر کشور وجود دارد و این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به واگذاری بخشی از فعالیت‌های بندری به شرکت‌های کارگزار و اپراتورهای تخصصی تصریح کرد: برون‌سپاری خدمات به معنای انتقال مسئولیت نیست و سازمان بنادر همچنان در قبال کیفیت خدمات ارائه‌شده به ذی‌نفعان مسئولیت مستقیم دارد.

وی تأکید کرد: تمامی تجهیزات فعال در بنادر، اعم از تجهیزات دولتی و متعلق به اپراتورهای بخش خصوصی، باید تحت پایش و نظارت مستمر قرار گیرند و هرگونه کاهش آمادگی عملیاتی یا وقفه در ارائه خدمات باید به سرعت شناسایی و رفع شود.

نوسازی ناوگان و تجهیزات بندری در اولویت سازمان

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأمین و نوسازی تجهیزات بندری را از اولویت‌های راهبردی سازمان عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز بنادر آغاز شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا پاسخگوی نیازهای عملیاتی بنادر کشور باشد.

وی تأکید کرد: هر بندر متناسب با ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای عملیاتی خود به تجهیزات تخصصی نیاز دارد و تأمین این نیازها نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابتی بنادر کشور خواهد داشت.

توجه به معیشت کارگران و فعالان حوزه حمل‌ونقل

شکیبی‌نسب در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و دغدغه‌های کارگران، رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: همه مدیران و مسئولان باید شرایط اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی برخی اقشار را مدنظر قرار دهند و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، آثار و نتایج اقدامات را بر زندگی مردم مورد توجه قرار دهند.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی، تلاش مضاعف و خدمت‌رسانی مؤثرتر، زمینه ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان و تقویت آرامش و پویایی در جامعه فراهم شود.

در این مراسم که مدیران و روسای ادارات معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی و مدیران ادارات کل بنادر [به صورت ویدیو کنفرانس] نیز حضور داشتند، از خدمات و زحمات ۳۵ ساله علی فتحی قدردانی شد و حمید خلیلی به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادرودریانوردی معرفی گردید.