باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورهای گروه هفت تمام توان خود را برای تضمین اجرای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران و بازگشایی مسالمتآمیز تنگه هرمز به کار خواهند گرفت.
مکرون در سخنانی در شبکه تیاف۱، همزمان با ورود رهبران جهان به اویان فرانسه برای نشست سه روزه گروه هفت، اعلام کرد: «ما ابتدا همه کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این یادداشت تفاهم به واقعیت تبدیل میشود و بنابراین هرمز میتواند به طور مسالمتآمیز بازگشایی شود و تردد از سر گرفته شود.» وی بار دیگر خواستار اجرای کامل این یادداشت تفاهم شد.
جزئیات مأموریت دریایی
مکرون تأیید کرد که فرانسه و انگلیس مأموریتی را تشکیل دادهاند که چندین کشور از جمله هلند، ایتالیا و انگلیس در آن حضور دارند. او گفت که آنها آماده اقدام بسیار سریع برای اعزام هواپیما، ناوچه و تیمهای پاکسازی مین هستند. به گفته وی، ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه ظرف دو تا سه روز قابل استقرار است. مکرون افزود که عمان قبلاً با اسکورت موافقت کرده است و گفت: «اگر روزهای آینده نشان دهد که این کار مؤثر است، ما همراه با انگلیسیها مستقر خواهیم شد. ما رهبری این مأموریت را بر عهده خواهیم گرفت.»
مخالفت با عوارض
مکرون با هرگونه عوارض احتمالی در تنگه هرمز مخالفت کرد و هشدار داد که این امر سابقه خطرناکی برای سایر تنگههای جهان ایجاد کرده و قیمتهای جهانی را افزایش میدهد. او گفت که این موضوع مغایر با قوانین بینالمللی است. مکرون همچنین اشاره کرد که شرکای گروه هفت برای کاهش وابستگی خود به تنگه با یافتن مسیرهای جایگزین، تلاش خواهند کرد.
نشست گروه هفت در حالی برگزار میشود که ایالات متحده و ایران بر سر چارچوبی برای باز کردن یک پنجره ۶۰ روزه مذاکره به توافق رسیدهاند.
منبع: ینی شفق