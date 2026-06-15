باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح فردا (سه شنبه) ساعت ۴:۳۰ در ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس به مصاف تیم ملی نیوزیلند می‌رود.

این بازی برای تیم‌های ایران و نیوزیلند حکم فینال زود هنگام دارد چرا که هر کدام از این ۲ تیم که برنده این بازی شود شانس صعودش به مرحله بعدی جام جهانی را افزایش می‌دهد.

تیم‌های ایران و نیوزیلند در شرایطی متفاوت به مصاف یکدیگر می‌روند و ملی پوشان کشورمان به علت شرایط جنگی نتوانستند بازی‌های دوستانه با تیم‌های قدرتمند برگزار کنند، اما تیم نیوزیلند توانست چند بازی تدارکاتی خوبی انجام بدهد تا آماده بازی‌های جام جهانی شود.

ملی پوشان کشورمان در ۶ دوره قبلی حضورشان در جام جهانی نتوانستند به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابند و آنها در هفتمین حضورشان در این تورنمنت بزرگ می‌خواهند که برای اولین بار از گروهشان صعود کنند.

تیم ملی فوتبال ایران با کوله باری از تجربه پا به زمین مسابقه می‌گذارد و این تیم با اتکا به ستاره‌هایی، چون مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی قایدی و محمد محبی به دنبال ثبت بهترین نتیجه تاریخ خود در این رقابت‌هاست.

با وجود اینکه تیم ملی فوتبال روی کاغذ بازی راحتی برابر تیم ملی نیوزیلند دارد، اما ملی پوشان کشورمان به خوبی می‌دانند که نباید حریف خود را دستکم بگیرند و باید با تمام قوا پا به زمین مسابقه بگذارند.

در آن طرف، تیم ملی نیوزیلند با درخشش در مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه اقیانوسیه پا به جام جهانی گذاشته و با اتکا به مهاجم باتجربه خود، کریس وود، امیدوار است شگفتی‌ساز شود.

بازیکنان نیوزیلند شاید تکنیک فردی ایرانی‌ها را نداشته باشند، اما از نظر میانگین قدی، قدرت بدنی و نظم تاکتیکی، حریفی به شدت چغر و بد بدن هستند. مهره کلیدی آنها بدون شک کریس وود، مهاجم باسابقه لیگ برتر انگلیس به حساب می‌آید که آماده است تا از هر اشتباه مدافعان ایران در نبرد‌های هوایی استفاده کند.

سبک بازی هر ۲ تیم تقریبا مشابه یکدیگر است. تیم ملی ایران معمولاً دوست دارد روی ضربات شروع مجدد فرصت بسازد، بازی را با حرکت از کانال‌های کناری پیش ببرد، توپ را به فضا‌های کور بفرستد و با جابجایی مهره‌های خود در فضا‌های نزدیک به دروازه، دفاع حریف را غافلگیر کند.

در طرف مقابل، نیوزیلند هم دقیقاً تیمی است که بر بازی مستقیم، ارسال از جناحین و استفاده از ضربات ایستگاهی تمرکز دارد. مدافعان ایران روز سختی را در برابر سانتر‌های پیاپی آنها خواهند داشت و زوج خط دفاعی باید تمرکز صد در صدی در کار‌های هوایی داشته باشد.

قبل از این بازی، تیم‌های مصر و بلژیک مدعیان اصلی گروه G به مصاف یکدیگر می‌روند و ملی پوشان کشورمان با آگاهی از نتیجه دیدار قبلی به مصاف حریف اقیانوسیه‌ای خود می‌روند؛ بنابراین کسب برد برابر نیوزیلند می‌تواند فشار روانی را از روی یوز‌های ایرانی بردارد و آنها شرایط مناسبی برای باز یهای بعدی خود داشته باشند.

تیم‌های ایران و نیوزیلند برای سومین بار به مصاف یکدیگر می‌روند. در ۲ دیدار قبلی تیم ملی ایران یک پیروزی سه بر صفر کسب کرده است. یک دیدار ۲ تیم نیز با تساوی بدون گل به پایان رسیده است.

برد سه گله ایران مقابل نیوزیلند، به ۲۰ مهر سال ۸۲ و در جریان فینال مسابقات چلنج کاپ برمی‌گردد. رحمان رضایی مربی حل حاضر تیم ملی در آن دیدار مدافع تیم ملی بود.

دیدار دوم نیز در مرداد سال مرداد سال ۱۳۵۱ بود که دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. سرمربی تیم ملی در آن دیدار محمود بیاتی بود.

میانگین سنی تیم ملی ایران ۳۰/۴ سال و میانگین سنی تیم ملی نیوزیلند ۲۸/۲ سال است. ارزش ترکیب تیم ملی ایران، ۳۲/۰۵ میلیون یورو و ارزش نیوزیلند ۳۴/۳۵ میلیون یورو است.

لیست تیم ملی نیوزیلند شامل ۱۸ لژیونر است. ۶ بازیکن آنها در انگلیس، ۲ بازیکن در ولز، ۲ بازیکن در آمریکا، ۲ بازیکن در استرالیا و دیگر لژیونر‌ها در کشور‌های نروژ، دانمارک، اسکاتلند، فرانسه، هلند و لهستان بازی می‌کنند. شاخص‌ترین بازیکن آنها، کریس وود مهاجم ناتینگهام فارست است.

تیم ملی ایران نیز در ترکیب خود ۹ لژیونر دارد که هیچ‌کدام در پنج لیگ معتبر اروپایی نیستند. دیدار فردا اولین تقابل امیر قلعه‌نویی در قامت سرمربی تیم ملی ایران با تیمی از قاره اقیانوسیه است.

امیر قلعه‌نویی فردا برای شصت‌ویکمین بار روی نیمکت تیم ملی می‌نشیند. او در شصت بازی قبلی، ۴۲ برد کسب کرده است. درن بیزلی سرمربی ۵۳ ساله تیم ملی نیوزیلند، انگلیسی است. او از سال ۲۰۲۰، سرمربی رده‌های مختلف تیم ملی نیوزیلند بوده و رده به رده بالا آمده است.

تیم ملی ایران در پنج دیدار قبلی خود، دو باخت و سه برد کسب کرده است. نیوزیلند نیز در پنج بازی آخر خود، تنها یک برد و چهار باخت کسب کرده است.

تیم ملی در بازی‌های ابتدایی در جام جهانی یک برد، یک مساوی و ۴ باخت به دست آورده و ۴ گل زده و ۱۳ گل خورده را در سوابق خود دارد.