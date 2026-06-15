باشگاه خبرنگاران جوان - همایش سراسری «حکمرانی همافزا» روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، جمعی از اعضای هیات دولت، استانداران و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از فرمانداران و بخشداران سراسر کشور برگزار شد.
در این همایش، آخرین اقدامات و برنامههای دولت در چهار حوزه اولویتدار شامل «محلهمحوری و مسجدمحوری»، «بازسازی و احیای مناطق آسیبدیده از جنگ»، «نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی» و «مدیریت مصرف انرژی و منابع» در استانها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر و تجلیل از هدایتهای مقام معظم رهبری، پیروزی پرافتخار ملت بزرگ ایران و رزمندگان کشور در جنگ اخیر را تبریک گفت و اظهار داشت: پیروزی حاصلشده در عرصه دیپلماسی، سند افتخار دیگری برای ملت ایران است که با ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهیها رقم خورد و موجب شگفتی جهانیان شد و عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورد.
پزشکیان ضمن قدردانی از اعضای تیم مذاکرهکننده، از جمله محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، تصریح کرد: این دستاورد حاصل انسجام، همدلی و هماهنگی مثالزدنی میان قوای سهگانه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است و اجرای کامل توافقات، در صورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود، میتواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات منطقه را فراهم ساخته و شرایط جدیدی را در عرصه بینالمللی رقم بزند. نگرانی و عصبانیت رژیم صهیونیستی از این روند نیز نشانهای روشن از موفقیت و پیروزی ملت ایران است و به فضل الهی این مسیر با اقتدار ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور تأکید کرد: تیم مذاکرهکنندهای که برای امضای توافق اعزام خواهد شد، به هیچ عنوان از چارچوبها و سیاستهای تعیینشده از سوی رهبری عالیقدر عدول نخواهد کرد و تمامی اقدامات در چارچوب منافع ملی و خطوط ترسیمشده نظام انجام خواهد شد.
پزشکیان همچنین هدایتها و حمایتهای رهبری عالیقدر را در دستیابی به این موفقیت دیپلماتیک تعیینکننده دانست و افزود: بدون رهنمودها و حمایتهای ایشان، تحقق چنین دستاوردی امکانپذیر نبود. اکنون وظیفه همه مردم، دولت و ارکان حاکمیت آن است که با همدلی و همکاری، کشور را در عرصههای مختلف تقویت کرده و مسیر رشد و پیشرفت را شتاب بخشند.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر نقش محوری استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران در اداره کشور اظهار داشت: آینده کشور را ما و شما میسازیم. هر اندازه نگاه ما بلندتر، افق دید ما گستردهتر و اراده ما قویتر باشد، دستاوردهای بزرگتری رقم خواهد خورد. در این مسیر باید از ظرفیت نخبگان، تجربه صاحبنظران و مشارکت همه گروههای مردمی بهرهگیری شود.
پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران فردا، محصول تلاش امروز ماست افزود: اگر بهترین افقها را ترسیم کنیم، بهترین دستاوردها را خواهیم ساخت و اگر نگاه محدود داشته باشیم، آینده مطلوبی شکل نخواهد گرفت و تحقق پیشرفت و تعالی کشور نیز بدون مشارکت مردم و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اجتماعی امکانپذیر نیست.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در فرآیند توسعه کشور گفت: باید کشوری بسازیم که بهترین باشد و مردم در آن احساس کنند در ساختن آینده خود نقش مؤثر دارند. در این مسیر هر مدیری که بتواند بیشترین سطح مشارکت و همراهی مردم را جلب کند، موفقتر خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت امور کشور خاطرنشان کرد: نگاه دولت بر مبنای دستوردهی صرف از مرکز و اجرای صرف در استانها نیست. استانداران و مدیران استانی در شرایط مختلف نشان دادهاند که از ظرفیتهای ارزشمند و توانمندیهای گستردهای برخوردارند و هرگاه این ظرفیتها فعال شدهاند، نتایج ارزشمندی حاصل شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اقدامات مدیران استانی موجب ناامیدی دشمن شد؛ دشمن هرگز تصور نمیکرد جمهوری اسلامی ایران بتواند در شرایط دشوار، کشور را با چنین سطحی از مدیریت و ثبات اداره کند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه آنچه امروز به عنوان دستاوردهای دیپلماتیک و ملی شاهد آن هستیم، محصول وحدت و همدلی در سطوح عالی کشور است اظهار داشت: به همین نسبت، در سطوح محلی و اجتماعی نیز میتوان با اتکا به همبستگی و همکاری، بسیاری از مسائل را حل و فصل کرد.
رئیس جمهور افزود: تا زمانی که در کنار یکدیگر باشیم، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود کشور را دچار آسیب یا زمینگیر کند. دشمن تصور میکرد در صورت هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، مردم از نظام فاصله خواهند گرفت، اما ملت ایران با حضوری حماسی و کمنظیر از انقلاب، نظام و کشور خود دفاع کردند. این مردم شایسته بالاترین سطح قدردانی هستند و مسئولان نیز باید با صداقت و اخلاص در خدمت آنان باشند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی را یکی از اولویتهای حیاتی کشور دانست و با تأکید بر نقش استانداران، فرمانداران و بخشداران در این حوزه اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، آگاهیبخشی و اصلاح فرهنگ مصرف است. باور ندارم که صرفاً با بخشنامه و اجبار بتوان به نتیجه رسید. آموزههای دینی ما سرشار از توصیهها و هشدارها درباره پرهیز از اسراف و تبذیر است و باید این مفاهیم را برای مردم تبیین کرد.
رئیس جمهور افزود: اصلاح الگوی مصرف باید از مجموعههای اداری آغاز شود و سپس به سایر بخشها و محلات تسری یابد. با مشارکت مردم، امکان تحقق حداقل ۳۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی وجود دارد و این امر بیش از هر چیز نیازمند اراده و پیگیری مدیران است.
پزشکیان تأکید کرد: نباید شرایط به گونهای پیش رود که ناچار به قطع برق و گاز بخش صنعت و تولید شویم. لازم است برای مدیریت مصرف راهکارهای عملیاتی و مؤثر طراحی شود و مدیران محلی میتوانند در این زمینه نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
رئیس جمهور با اشاره به الزامات توسعه پایدار گفت: توسعه باید متناسب با ظرفیتها و منابع طبیعی کشور باشد. نمیتوان شهرها و روستاها را گسترش داد، اما برای تأمین آب، برق، هوا و سایر زیرساختهای مورد نیاز برنامهای نداشت. هر مدیری که توسعه را بدون توجه به منابع طبیعی دنبال کند، در حق نسلهای آینده جفا کرده است. در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاهیان و متخصصان بهره گرفت.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تدوین برنامههای عملیاتی برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: هر فرماندار، بخشدار و مدیر اجرایی باید وضعیت فعلی مصرف انرژی در حوزه مسئولیت خود را احصا کرده، برنامههای اصلاحی و اهداف کاهش مصرف را مشخص کند. استانداران نیز در نشستهای آتی باید گزارش عملکرد دستگاههای زیرمجموعه را در این زمینه دریافت و ارزیابی کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استانها و بخشهایی که موفق به تحقق بیشترین میزان صرفهجویی شوند، مورد تقدیر قرار گرفته و به عنوان الگو معرفی خواهند شد. آموزش، مهندسی مصرف و ارتقای بهرهوری از ارکان اصلی این سیاست است. در عین حال، در صورت عدم همراهی برخی بخشها، سیاستهای بازدارنده و تنبیهی از جمله محدودیتهای انرژی یا اعمال جرایم نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردها و رفتارهای مدیریتی گفت: برای دستیابی به شرایط بهتر، باید رقابت در کارآمدی، بهرهوری و بهترین شدن را در تمامی سطوح مدیریتی کشور نهادینه کنیم تا بتوانیم در عرصههای مختلف موفق و پیشرو باشیم.
رئیس جمهور از تلاشهای اصناف، صنعتگران و بازرگانان کشور نیز قدردانی کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط مختلف کشور همواره در کنار مردم و نظام بودهاند و دولت خود را موظف میداند موانع فعالیت آنان را برطرف کرده و از ظرفیتهایشان حمایت کند.
پزشکیان همچنین به استانداران توصیه کرد نسبت به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بدنه اجرایی تحت مدیریت خود توجه ویژه داشته باشند و افزود: رضایت کارکنان، زمینهساز افزایش رضایت عمومی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم خواهد بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت، انسجام اجتماعی و ایجاد همافزایی را از مهمترین مأموریتهای مدیران استانی دانست و اظهار داشت: قدرت واقعی کشور در سرمایه اجتماعی و همراهی مردم نهفته است. هر زمان مردم در کنار نظام باشند، هیچ قدرتی قادر به تحمیل اراده خود بر ملت ایران نخواهد بود.
پزشکیان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه تأکید کرد: همه باید در مسیر رهبری حرکت کرده و وحدت ملی را در داخل کشور و همچنین در تعامل با کشورهای همسایه تقویت کنیم. زمان آن رسیده است که اختلافات جناحی را کنار گذاشته و بر مبنای کارآمدی، اثربخشی، عدالت و کیفیت خدمات، همکاری و همافزایی را گسترش دهیم.
رئیس جمهور افزود: هرچه انسجام داخلی در زمان مذاکرات تقویت شود، تیم مذاکرهکننده کشور با قدرت بیشتری از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد. در مقابل، هرگونه اختلاف و تفرقه داخلی میتواند زمینه بروز مشکلات را فراهم آورد. تبعیت از رهبری و حفظ انسجام ملی ضرورتی اجتنابناپذیر برای پیشرفت کشور است.
پزشکیان همچنین بر توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه تأکید کرد و گفت: کشورهای اسلامی برادران ما هستند و باید برای تقویت روابط و همکاریهای متقابل تلاش کنیم. این رویکرد باید به یک باور و راهبرد مشترک در میان تمامی مدیران دولت تبدیل شود.
رئیس جمهور با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه روابط منطقهای افزود: با هدایتها و رهنمودهای حکیمانه ایشان، در هفتههای اخیر بسیاری از مسائل و چالشهای موجود با کشورهای همسایه حل و فصل شده است. این روند باید با جدیت ادامه یابد و به جای دامن زدن به اختلافات، زمینههای همافزایی و همکاری مشترک تقویت شود.
پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: وحدت در اصول میان کشورهای اسلامی یک اصل قطعی است و هرچند ممکن است در برخی سلایق و دیدگاهها تفاوتهایی وجود داشته باشد، اما باید حول ارزشها و منافع مشترک به همگرایی دست یافت. همه ما موظفیم برای خدمترسانی بهتر به مردم، روز به روز تلاش بیشتری کنیم و با هدایتهای مقام معظم رهبری، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را با قدرت ادامه دهیم.
منبع: ایرنا