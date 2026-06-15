باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: موفقیت و پیروزی به دست آمده در جنگ، حاصل همافزایی سه ضلع مهم شامل پایمردی نظامیان، همراهی مردم شریف ایران و تلاش دولتمردان در عرصه خدمت بوده است و اگر این سه ضلع در کنار یکدیگر قرار نمیگرفتند، چنین نتیجهای رقم نمیخورد.
وی افزود: امروز نخستین جلسهای است که پس از این تحولات برگزار میشود و امیدواریم با تداوم همکاریها، شرایط ناپایدار گذشته برطرف شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به وقفه در برگزاری این نشست طی ۱۰۰ روز اخیر تصریح کرد: در این مدت به دلیل شرایط موجود امکان برگزاری جلسه فراهم نبود، اما در پشت صحنه همه همکاران ما به صورت شبانهروزی تلاش کردند تا شرایط اقتصادی کشور به گونهای مدیریت شود که آثار جنگ بر مردم به حداقل برسد.
مدنیزاده ادامه داد: دولت در این مدت تلاش کرده است موانع پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و فشارهای ناشی از افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی را تا حد امکان کنترل کند.
وی با بیان اینکه توافقات اخیر به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست، عنوان کرد: جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و دولت و بخش خصوصی باید با روحیه جهاد اقتصادی برای مقابله با آثار آن تلاش کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به چشمانداز پیشرو گفت: با وجود چالشها، افق روشنی پیشروی اقتصاد کشور قرار دارد و امیدواریم همانگونه که در روزهای اخیر تابلوی بورس سبز بوده، آینده اقتصاد نیز روندی مثبت و امیدوارکننده داشته باشد.
منبع: شادا