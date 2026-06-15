باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب استان، گروه گشت و بازرسی معاونت حفاظت شرکت آب منطقهای قم،، لولهها و پمپ های انتقال آب غیرمجاز از قنات هده علیا روستای وشنوه (محدوده مطالعاتی کهک) را که به بیش از ۲۰ ویلای خوشنشین منطقه متصل بود، قطع و جمعآوری کرد.
او افزود:پیش از این نیز نسبت به برخورد با انشعابات غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی هشدار داده شده بود. این اقدام در ادامه طرحهای نظارتی و حفاظتی این شرکت برای صیانت از منابع آبی استان انجام شد.
جبلی تاکید کرد:برداشت غیرمجاز از قنوات و منابع آب زیرزمینی، علاوه بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی، به افت کیفیت آب و آسیب به حقابه کشاورزان و روستاییان منطقه نیز منجر میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم تاکید کرد: گشتهای نظارتی خود را برای شناسایی و مقابله با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آبی استان ادامه خواهد داد و با متخلفان برخورد قانونی میشود.