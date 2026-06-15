باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در نشست ستاد برگزاری کنگره شهدای استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای استان اظهار کرد: چهارمحال‌وبختیاری با تقدیم ۲ هزار و ۷۵۰ شهید، سرمایه‌ای عظیم از ایثار و فداکاری در اختیار دارد و کنگره شهدای استان که شهریورماه امسال در شهرکرد برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده است.

وی افزود: برگزاری این کنگره در شرایط کنونی یک ضرورت فرهنگی، اجتماعی و هویتی محسوب می‌شود و باید اهدافی همچون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم خانواده‌های شهدا، تقویت وحدت و انسجام ملی، روایتگری اصیل از دفاع مقدس و تولید محتوای اثرگذار در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمن در عرصه جنگ ترکیبی، تصریح کرد: کنگره شهدا می‌تواند نقش مؤثری در تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن ایفا کند و از این ظرفیت باید به بهترین شکل استفاده شود.

ارژنگ با بیان اینکه فرصت محدودی تا زمان برگزاری کنگره باقی مانده است، تأکید کرد: صرف برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌های کمی کافی نیست و اولویت اصلی، کیفیت برنامه‌ها و میزان اثرگذاری آنها در جامعه است.

وی خواستار تشکیل فوری جلسات تمامی کمیته‌های تخصصی، ارائه برنامه‌های مکتوب به دبیرخانه و پیگیری مستمر مصوبات شد و گفت: همه دستگاه‌ها و اعضای کمیته‌ها باید با حساسیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در اجرای برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، صنایع و امکانات شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های کنگره تأکید کرد و افزود: برنامه‌های شهرستانی مکمل برنامه‌های استانی هستند و باید با جدیت دنبال شوند.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت گسترده‌تر در حوزه رسانه و فضای مجازی گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز آثار و بازتاب متناسب با این رویداد بزرگ در فضای عمومی و فضای مجازی مشاهده نمی‌شود و لازم است تولیدات رسانه‌ای و محتوایی با سرعت و گستردگی بیشتری منتشر شود.

ارژنگ با تأکید بر اهمیت ویژه کنگره شهدای استان خاطرنشان کرد: همه کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی کاملاً عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و منسجم برای برگزاری باشکوه کنگره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال‌وبختیاری در شهریورماه ۱۴۰۵ تلاش کنند.