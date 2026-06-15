آیین اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر رضوی در آستانه ماه محرم در صحن انقلاب حرم رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - - آیین اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر حرم امام علی ابن موسی الرضا(ع) در آستانه ماه محرم عصر دوشنبه در صحن انقلاب حرم رضوی برگزار شد.
یک کارشناس مذهبی در این آیین گفت: عزاداریها نتیجه مستقیمی بر سعادت اخروی و پیوند با خاندان اهل بیت(ع) دارد.
حجتالاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی افزود: هر عزتی که داریم از مکتب سیدالشهدا(ع) و درسی است که رهبر شهید انقلاب به ما آموخت.
وی اظهار کرد: پیامبرمکرم اسلام(ص) فرمودند: قسم به کسی که جان من در دست اوست، حسین و محبان و دلدادگان او بهشتی هستند از این رو سعادت دنیا و آخرت در این پیوند است.
این آیین با حضور خادمان آستان قدس رضوی، پیرغلامان اهلبیت (ع) و هیاتهای مذهبی در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار شد.
طی این مراسم خادمان بارگاه منور رضوی با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)، مرثیهسرایی و عزاداری، پرچم گنبد منور و پوشش ضریح مطهر را به رنگ عزا و سیاه تعویض کردند.
منبع:آستان قدس رضوی