آیین اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر رضوی در آستانه ماه محرم در صحن انقلاب حرم رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - - آیین اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد مطهر حرم امام علی ابن موسی الرضا(ع) در آستانه ماه محرم عصر دوشنبه در صحن انقلاب حرم رضوی برگزار شد.

یک کارشناس مذهبی در این آیین گفت: عزاداری‌ها نتیجه مستقیمی بر سعادت اخروی و پیوند با خاندان اهل بیت(ع) دارد.

حجت‌الاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی افزود: هر عزتی که داریم از مکتب سیدالشهدا(ع) و درسی است که رهبر شهید انقلاب به ما آموخت.

وی اظهار کرد: پیامبرمکرم اسلام(ص) فرمودند: قسم به کسی که جان من در دست اوست، حسین و محبان و دلدادگان او بهشتی هستند از این رو سعادت دنیا و آخرت در این پیوند است.

 این آیین با حضور خادمان آستان قدس رضوی، پیرغلامان اهل‌بیت (ع) و هیات‌های مذهبی در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار ‌شد.

طی این مراسم خادمان بارگاه منور رضوی با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)، مرثیه‌سرایی و عزاداری، پرچم گنبد منور و پوشش ضریح مطهر را به رنگ عزا و سیاه تعویض کردند.

منبع:آستان قدس رضوی

برچسب ها: اذن عزا ، حرم مطهررضوی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
شما پیرو امام رضا نیستید وگرنه این پولها و مراسم را خرج فقرا و بیماران می کردید.
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