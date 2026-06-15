وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه در بیانیه‌ای رسمی بر اهمیت «اجرای کامل مفاد توافق» و تضمین «توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه» تأکید نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه از توافق صلح اعلام‌شده بین واشنگتن و تهران استقبال کرد و خواستار «اجرای کامل» این توافق و توقف فوری خصومت‌ها در سراسر منطقه شد.

ابوظبی در بیانیه رسمی خود بر اهمیت «اجرای کامل مفاد توافق، تضمین توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه» تأکید کرد. این وزارتخانه خواستار احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصول روابط حسن همجواری شد و بر «پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی، حفاظت از مسیر‌های دریایی و آزادی کشتیرانی بین‌المللی، از جمله آزادی بدون مانع دریانوردی از طریق تنگه هرمز» تأکید نمود.

وزارت خارجه امارات از تلاش‌های دونالد ترامپ و دیگر طرف‌های درگیر در فرآیند میانجی‌گری برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد. این وزارتخانه خواستار ادامه مذاکرات «برای پیشبرد این پیشرفت و دستیابی به نتایج پایدار» شد و در عین حال حمایت امارات را از تمام تلاش‌هایی که با هدف تقویت امنیت و ثبات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی انجام می‌شود، تکرار کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که توافق با ایران برای توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران نهایی شده است. هدف این توافق پایان دادن به خصومت‌هایی است که ثبات منطقه‌ای و عرضه انرژی جهانی را تهدید می‌کرده است.

منبع: ینی شفق

برچسب ها: امارات ، ایران و آمریکا
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