باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در نشست سراسری استانداران کشور با قدردانی از عملکرد استانداران در دوران جنگ ۱۲ روزه و شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: استانداران سراسر کشور در این دوره درخشیدند و با تلاشهای جهادی خود نشان دادند که در کنار مردم هستند و برای خدمترسانی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
وی با اشاره به مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در استمرار خدمات حملونقل گفت: تداوم خدمات در حوزه حملونقل باری و مسافری از مأموریتهای اصلی این وزارتخانه بود و این امر با همکاری و هماهنگی گسترده استانداران در سراسر کشور محقق شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: استانداران استانهای جنوبی از جمله بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که در خط مقدم قرار داشتند، همچنین استانداران استانهای شمالی، غربی و مرکزی کشور، هر یک در جایگاه خود تمام تلاششان را برای خدمترسانی به مردم به کار گرفتند و نتیجه این اقدامات نیز برای مردم ملموس بود.
ثبت رکورد عبور هزار کامیون در یک روز از بندر چابهار برای جابهجایی کالاهای اساسی
وی با اشاره به عملکرد بنادر کشور در این دوره گفت: تسهیل حملونقل و جابهجایی کالا در بنادر از اقدامات مهم انجامشده بود. به عنوان نمونه، بندر چابهار که پیش از این روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ کامیون تردد داشت، با اقدامات صورتگرفته رکورد هزار کامیون را ثبت کرد و میانگین تردد روزانه آن به حدود ۶۰۰ کامیون رسید.
صادق همچنین به نقش بنادر جنوبی و شمالی کشور در تأمین و جابهجایی کالا اشاره کرد و گفت: پس از اتفاقات رخداده در بنادر جنوبی، بنادر شمالی کشور با همکاری استانداران نقش مؤثری در تداوم زنجیره تأمین ایفا کردند.
وی با قدردانی ویژه از استاندار گیلان افزود: برگزاری نشست مشترک استانداران و به اشتراک گذاشتن تجربیات و اقدامات انجامشده، به ارتقای هماهنگیها کمک کرد و در نتیجه، حمل کالا از بنادر شمالی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در طول جنگ و پس از آن، بازسازی زیرساختها و پیشبرد پروژههای عمرانی متوقف نشد و هر زمان در جادهها یا خطوط ریلی آسیبی ایجاد شد، با همکاری استانداران عملیات بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت.
وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده گفت: پیش از تصویب نهایی برنامههای بازسازی نیز اقدامات لازم آغاز شده بود و مسئولیت مدیریت بازسازی مناطق مسکونی به استانداران واگذار شد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیریهای اجرایی آن را بر عهده گرفت.
صادق افزود: با هماهنگیهای انجامشده، تمامی افرادی که واحدهای مسکونی آنها به طور کامل تخریب شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفتند و هیچ مراجعهکنندهای بدون پاسخ باقی نماند. بخشی از منابع مورد نیاز نیز از محل ظرفیتهای موجود در دولت و صندوق مسکن تأمین شد.
وی اظهار کرد: بازسازی واحدهای آسیبدیده با مصوبه اخیر دولت سرعت بیشتری خواهد گرفت و در برخی استانها از جمله قم، عملیات بازسازی آغاز شده و حتی بخشی از آن به اتمام رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: در شرایط کنونی، اولویتبندی پروژهها و تمرکز بر تکمیل طرحهای نیمهتمامی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند، اهمیت ویژهای دارد و استانداران باید در این زمینه نقش فعالی ایفا کنند.
وی افزود: با توجه به حجم بالای مطالبات و محدودیت منابع، تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای دولت چهاردهم است و تحقق این هدف نیازمند تعیین اولویتها از سوی استانداران است.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مسکن بهویژه برای اقشار محروم اشاره کرد و گفت: با وجود اقدامات انجامشده در قالب تفاهمنامهها و مصوبات شورای عالی مسکن، لازم است استانداران زمان بیشتری را به این موضوع اختصاص دهند و شوراهای مسکن در استانها با جدیت بیشتری برگزار شود.
وی تأکید کرد: تأمین مسکن مردم از مطالبات جدی رئیسجمهور است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین بخشی از اختیارات مورد درخواست استانداران در حوزه تصمیمگیریهای مرتبط با مسکن تا پایان هفته به آنها تفویض خواهد شد و در صورت نیاز، اختیارات بیشتری نیز واگذار میشود.
پیشرفت ۹۵درصدی تعداد زیادی از واحدهای مسکونی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماده بودن تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی گفت: بسیاری از این واحدها بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما به دلیل برخی مسائل مرتبط با انشعابات آب و انرژی هنوز تحویل نشدهاند.
وی از استانداران خواست با برگزاری جلسات منظمتر و پیگیریهای مستمر، روند اتصال انشعابات آب، برق و سایر خدمات زیربنایی را تسریع کنند تا این واحدها در سریعترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده شود.
عملیات موفقیت آمیز حج با وجود آسیبهای جنگ به ناوگان و تجهیزات
صادق در ادامه به عملیات بازگشت حجاج اشاره کرد و گفت: آخرین پرواز حجاج با سلامت کامل به زمین نشست و با وجود مشکلات ایجاد شده در برخی زیرساختهای فرودگاهی و آسیبهایی که به تجهیزات و ناوگان وارد شده بود، این عملیات با موفقیت انجام شد.
وی ضمن قدردانی از استانداران استانهای درگیر عملیات حج، افزود: همکاری دستگاههای مختلف موجب شد جابهجایی حجاج بدون مشکل انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ و همچنین در پیش بودن مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: در حوزه حملونقل بهویژه حملونقل جادهای و تأمین ناوگان اتوبوسی با محدودیتهایی مواجه هستیم و انتظار میرود استانداران همانند سالهای گذشته برای مدیریت این موضوع همکاری لازم را داشته باشند.
وی از تلاشهای استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مجموعه وزارت کشور در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: همکاری و همدلی میان دستگاههای اجرایی نقش مهمی در عبور موفق کشور از شرایط اخیر داشته است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی