باشگاه خبرنگاران جوان - پدیده اسکرول خاموش یا مصرف انفعالی محتوا بدون هیچ‌گونه لایک، کامنت یا اشتراک‌گذاری، یکی از پیچیده‌ترین الگوهای رفتاری است که روان‌شناسی مدرن آن را عامل اصلی فرسایش عزت‌نفس و شکل‌گیری «سندروم ناکافی بودن» می‌داند. ‌ اما این سازوکار چگونه کار می‌کند و چرا ابعاد آن در بستر فرهنگی و اجتماعی ما عمیق‌تر است؟

‌ ۱. تبارشناسی روانی اسکرول خاموش: چرا انفعال، ذهن را متلاشی می‌کند؟

وقتی به صورت فعال در شبکه اجتماعی تعامل می‌کنید (کامنت می‌گذارید یا گفتگو می‌کنید)، بخش قشر پیش‌پیشانی مغز که مسئول تحلیل و منطق است، درگیر می‌شود. اما در اسکرول خاموش، شما در وضعیت «پذیرش مطلق و بی‌دفاع» قرار دارید.

‌ در این حالت، روان انسان دچار سه عارضه ساختاری می‌شود: