سیدمحسن میرباقری مفسر قرآن کریم به بیان خواص آیت‌الکرسی پرداخت و گفت: خواندن این آیه فقط برای حفظ جان و مال نیست، برای حفظ ایمان و دینتان هم آیت‌الکرسی بخوانید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیه ۲۵۵ سوره مبارکه بقره معروف است به آیت‌الکرسی، البته آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ هم به عنوان ادامه آیت‌الکرسی معروف است و خواندن آنها هم در ادامه آیه ۲۵۵ سفارش شده است.خواندن این آیات در روایات متعددی سفارش شده و برای آن خواص متعددی بیان شده است.سیدمحسن میرباقری مفسر قرآن کریم به بیان خواص عجیب خواندن آیت‌الکرسی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

واژه «حی و قیوم» ضمانتی است از سوی خدا

آیت‌الکرسی را معمولاً برای محافظت می‌خوانیم، هنگام سفر، در موقع خواب و... می‌خوانیم. در این آیه شریفه کلمه «حی و قیوم» هم ضمانتی است که در آیه وجود دارد. با خواندن این آیه ما همه اموالمان را، خودمان را، جامان را، دینمان را، ایمانمان را و همه چیزمان را به خدا می‌سپاریم تا از آن محافظت کند. البته در موضوع محافظت نکته‌ای که خیلی‌ها آن را نمی‌دانند خواندن آیت‌الکرسی برای حفظ دین و ایمان ما است.

دعا کنیم شیطان ایمان‌مان را نبرد

در معراج‌السعاده حدیثی نقل شده که در آن شخصی نزد امام صادق(ع) می‌رود و به ایشان می‌گوید که دزد همه اموالم را برده است، حضرت به این مرد می‌فرماید که برو و خدا را شکر کن که شیطان ایمانت را نبرده است، یعنی بدتراز ازدست دادن مال، از دست دادن ایمان است.
 
دنیا را افکار شیطانی و ظلمانی گفته و بسیاری از شیاطین نشسته‌اند تولید فکر می‌کنند و قلب مردم خصوصاً جوانان را نشانه گرفته‌اند، افکار ظلمانی با آب و تاب می‌آید و فکر و ایمان انسان را متزلزل می‌کند، در دعاها می‌گوییم که خدایا ایمانم را به تو می‌سپارم و برایم حفظ کن.

برای حفظ ایمان خود و فرزندان‌مان آیت‌الکرسی بخوانیم

انسان در معرض خطر است و تنها مال و جانمان در معرض خطر نیست، مهم‌تر از آنها ایمان ما است، شیاطین در خلوت جوانان و نوجوانان ما با امواج فساد و کفر حضور دارند و باید برای در امان ماندن از شر آنها به خدا پناه ببریم، یکی از خواص آیت‌الکرسی همین است، باید این آیات شریفه را بخوانیم تا خدا ایمانمان را حفظ کند، ایمان فرزندانمان را حفظ کند.

با خواندن پنج آیت‌الکرسی خود خدا محافظ ما می‌شود

عنوان «حی و قیوم» در آیه شریفه ضامن محافظت است، نشانه نگهبانی خداست، خدا از همه چیز نگهبانی می‌کند، در حدیث نورانی است که وقتی یک آیت‌الکرسی خوانده شود خدا تعدادی از ملائکه را مأمور حفاظت ما می‌کند، دو آیت‌الکرسی بخوانیم تعداد ملائکه بیشتر می‌شود تا پنج آیت‌الکرسی بخوانیم خدا می‌فرماید که من خودم حفاظت را برعهده می‌گیرم. این چنین اثری دارد آیت‌الکرسی در زندگی ما.
 
منبع: فارس
برچسب ها: ایت الکرسی ، قران کریم
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