باشگاه خبرنگاران جوان - آیه ۲۵۵ سوره مبارکه بقره معروف است به آیت‌الکرسی، البته آیات ۲۵۶ و ۲۵۷ هم به عنوان ادامه آیت‌الکرسی معروف است و خواندن آنها هم در ادامه آیه ۲۵۵ سفارش شده است. خواندن این آیات در روایات متعددی سفارش شده و برای آن خواص متعددی بیان شده است. سیدمحسن میرباقری مفسر قرآن کریم به بیان خواص عجیب خواندن آیت‌الکرسی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

واژه «حی و قیوم» ضمانتی است از سوی خدا

آیت‌الکرسی را معمولاً برای محافظت می‌خوانیم، هنگام سفر، در موقع خواب و... می‌خوانیم. در این آیه شریفه کلمه «حی و قیوم» هم ضمانتی است که در آیه وجود دارد. با خواندن این آیه ما همه اموالمان را، خودمان را، جامان را، دینمان را، ایمانمان را و همه چیزمان را به خدا می‌سپاریم تا از آن محافظت کند. البته در موضوع محافظت نکته‌ای که خیلی‌ها آن را نمی‌دانند خواندن آیت‌الکرسی برای حفظ دین و ایمان ما است.

دعا کنیم شیطان ایمان‌مان را نبرد

در معراج‌السعاده حدیثی نقل شده که در آن شخصی نزد امام صادق(ع) می‌رود و به ایشان می‌گوید که دزد همه اموالم را برده است، حضرت به این مرد می‌فرماید که برو و خدا را شکر کن که شیطان ایمانت را نبرده است، یعنی بدتراز ازدست دادن مال، از دست دادن ایمان است.