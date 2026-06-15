باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - امین علیپور رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان اندیمشک می‌گوید: بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند که عمدتاً بانوان و بافندگان محلی را شامل می‌شود.

او افزود: پارسال حدود ۱۰۰ تخته فرش دست‌ بافت در این شهرستان تولید شده که اکثراً به صورت سفارشی و پیش‌ فروش به دست خریداران رسیده است.

آقای علیپور اضافه کرد: خریداران اصلی این محصولات استان‌ های اصفهان و فارس و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که نشان از کیفیت و اعتبار بالای فرش اندیمشک در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان اندیمشک اضافه کرد: یکی از مهمترین مزیت‌ های رقابتی اندیمشک، وجود زنجیره تأمین کامل و بومی مواد اولیه است؛ از تأمین پشم گوسفند محلی گرفته تا رنگ‌ آمیزی با رنگ‌ های طبیعی گیاهی مانند روناس، جیاز، پوست انار و پوست گردو، تمام مراحل تولید در خود منطقه انجام می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: این موضوع نه تنها هزینه‌ های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت نهایی محصول را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد و تمایز خاصی به فرش‌ های این منطقه در بازار رقابتی می‌بخشد.

او گفت: با توجه به اشتغال‌ زایی بالا، وجود مواد اولیه بومی و طبیعی، بازار فروش گسترده داخلی و خارجی و ظرفیت توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ثبت ملی اندیمشک به عنوان قطب فرش‌ بافی استان خوزستان یک ضرورت است. این ثبت می‌تواند به جذب تسهیلات دولتی، توسعه زیرساخت‌ ها، حفظ هنر سنتی و هویت بومی منطقه و در نهایت رونق اقتصادی این شهرستان کمک شایانی کند.