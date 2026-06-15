باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر دهه ۳۰، صبح‌های جمعه مشهد، پیش از آن‌ که شهر کاملاً بیدار شود، در بزرگ آهنی خانه‌ای در نبش خیابان جهانبانی کمی باز می‌شد. آنچه پشت آن در جریان داشت، فقط یک دورهمی هفتگی نبود. آن خانه، سال‌ها یکی از مهم‌ترین پاتوق‌های ادبی ایران بود؛ خانه سید محمود فرخ. کم‌کم مهمان‌ها از راه می‌رسیدند. شاعران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و ادیبانی که بعضی از آن‌ها نام‌های بزرگی در فرهنگ معاصر ایران بودند. احوالپرسی‌ها آغاز می‌شد، خبرهای ادبی رد و بدل می‌شد و بعد نوبت کتاب‌ها می‌رسید. جادوی واقعی انجمن، شاید در کتابخانه خانه فرخ بود.

تالار پذیرایی او در حقیقت کتابخانه‌اش محسوب می‌شد؛ تالاری بزرگ با دیوارهایی که تا سقف از کتاب پوشیده شده بود. هزاران جلد کتاب نفیس در تاریخ، ادبیات و علوم مختلف. سال‌ها بعد، رهبر شهید انقلاب آن فضا را چنین به یاد آوردند که برای اهل کتاب، ورود به آن کتابخانه شبیه پرواز از سر شوق بود. در میان کسانی که صبح‌های جمعه راهشان به این خانه می‌افتاد، جوانی روحانی هم دیده می‌شد؛ شهید سیدعلی خامنه‌ای. آن زمان هنوز به قم نرفته بودند و در کنار بزرگان ادب خراسان روی صندلی‌های همین انجمن می‌نشستند. انجمنی که فقط محل شعرخوانی نبود.