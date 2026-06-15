باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر این باور بود که جنگ مشترک با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، رهبران ایران را سرنگون کرده و موقعیت او را در آستانه انتخابات داخلی تقویت خواهد کرد. اما اکنون، نتانیاهو در مسیر برخورد و تنش با ترامپ قرار گرفته است، زیرا رئیسجمهور آمریکا به دنبال خروج از جنگی است که اهداف هر دو مرد محقق نشده و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان متوقف مانده است.
مقامات اسرائیلی در انظار عمومی محتاط هستند، اما در گفتوگوهای خصوصی، ناامیدی آنها آشکار است. یک مقام ارشد اسرائیلی توافق اولیه را «وحشتناک برای اسرائیل» توصیف کرد و گفت هیچ کس در رهبری اسرائیل غیر از این فکر نمیکند. واشنگتن میگوید که طی ۶۰ روز آینده و در زمان برقراری آتشبس، شرایط کامل را مذاکره خواهد کرد. اما مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که احتمالاً دوره مذاکره تمدید خواهد شد و دست اسرائیل را برای اقدام نظامی میبندد.
اختلافات نتانیاهو و ترامپ
نتانیاهو و ترامپ بر سر امتناع اسرائیل از محدود کردن حمله به حزبالله در لبنان، که توقف خصومتها در آنجا یک خواسته کلیدی ایران است، بارها با هم درگیر شدهاند. در اوایل ماه جاری، ترامپ در یک تماس تلفنی عصبانی، نتانیاهو را «دیوانه» خطاب کرد و به او دستور داد به بیروت حمله نکند. نتانیاهو آن روز حملات را لغو کرد، اما یک هفته بعد به حومه جنوبی بیروت حمله کرد. ساعاتی پیش از اعلام تیادداشت تفاهم آمریکا و ایران، اسرائیل بار دیگر پایتخت لبنان را هدف قرار داد.
نتانیاهو ممکن است بیشتر مایل به نافرمانی از ترامپ باشد
نتانیاهو که با برگزاری انتخابات پاییزی روبروست و پیشبینی میشود آن را ببازد، ممکن است بیشتر مایل به نافرمانی از ترامپ باشد. تحلیلگران میگویند توافق آمریکا و ایران، ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه رابطه نزدیک با ترامپ او را از سایر نامزدهای نخستوزیری متمایز میکند، تضعیف میکند. بر اساس نظرسنجی، تنها ۴۱ درصد از یهودیان اسرائیلی فکر میکنند امنیت آنها یک ملاحظه اصلی برای ترامپ است.
اسرائیل میگوید به توافق آمریکا و ایران متعهد نیست
یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود. پاکستان اعلام کرد که این پیمان خواستار توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان است. یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، در بیانیهای اعلام کرد که نیروها برای «مدت نامحدودی» در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه مستقر خواهند ماند. سه مقام اسرائیلی گفتند که این رژیم محتمل میداند که پیمان ۶۰ روزه به ۹۰ روز تمدید شود. دو مقام دیگر اعلام کردند که اسرائیل موفقیت چندانی در تأثیرگذاری بر مذاکرات نداشته است. الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، گفت که اسرائیل آماده است در صورت بازسازی تواناییهای هستهای و موشکی ایران، به تنهایی عمل کند.
منبع: رویترز