نخست‌وزیر اسرائیل، که تصور می‌کرد جنگ مشترک با دونالد ترامپ رهبران ایران را سرنگون کرده و موقعیت او را تقویت می‌کند، اکنون در مسیر تنش با رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر این باور بود که جنگ مشترک با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رهبران ایران را سرنگون کرده و موقعیت او را در آستانه انتخابات داخلی تقویت خواهد کرد. اما اکنون، نتانیاهو در مسیر برخورد و تنش با ترامپ قرار گرفته است، زیرا رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال خروج از جنگی است که اهداف هر دو مرد محقق نشده و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان متوقف مانده است.

مقامات اسرائیلی در انظار عمومی محتاط هستند، اما در گفت‌و‌گو‌های خصوصی، ناامیدی آنها آشکار است. یک مقام ارشد اسرائیلی توافق اولیه را «وحشتناک برای اسرائیل» توصیف کرد و گفت هیچ کس در رهبری اسرائیل غیر از این فکر نمی‌کند. واشنگتن می‌گوید که طی ۶۰ روز آینده و در زمان برقراری آتش‌بس، شرایط کامل را مذاکره خواهد کرد. اما مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که احتمالاً دوره مذاکره تمدید خواهد شد و دست اسرائیل را برای اقدام نظامی می‌بندد.

اختلافات نتانیاهو و ترامپ

نتانیاهو و ترامپ بر سر امتناع اسرائیل از محدود کردن حمله به حزب‌الله در لبنان، که توقف خصومت‌ها در آنجا یک خواسته کلیدی ایران است، بار‌ها با هم درگیر شده‌اند. در اوایل ماه جاری، ترامپ در یک تماس تلفنی عصبانی، نتانیاهو را «دیوانه» خطاب کرد و به او دستور داد به بیروت حمله نکند. نتانیاهو آن روز حملات را لغو کرد، اما یک هفته بعد به حومه جنوبی بیروت حمله کرد. ساعاتی پیش از اعلام تیادداشت تفاهم  آمریکا و ایران، اسرائیل بار دیگر پایتخت لبنان را هدف قرار داد.

نتانیاهو ممکن است بیشتر مایل به نافرمانی از ترامپ باشد

نتانیاهو که با برگزاری انتخابات پاییزی روبروست و پیش‌بینی می‌شود آن را ببازد، ممکن است بیشتر مایل به نافرمانی از ترامپ باشد. تحلیلگران می‌گویند توافق آمریکا و ایران، ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه رابطه نزدیک با ترامپ او را از سایر نامزد‌های نخست‌وزیری متمایز می‌کند، تضعیف می‌کند. بر اساس نظرسنجی، تنها ۴۱ درصد از یهودیان اسرائیلی فکر می‌کنند امنیت آنها یک ملاحظه اصلی برای ترامپ است.

اسرائیل می‌گوید به توافق آمریکا و ایران متعهد نیست

یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود. پاکستان اعلام کرد که این پیمان خواستار توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌ها برای «مدت نامحدودی» در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه مستقر خواهند ماند. سه مقام اسرائیلی گفتند که این رژیم محتمل می‌داند که پیمان ۶۰ روزه به ۹۰ روز تمدید شود. دو مقام دیگر اعلام کردند که اسرائیل موفقیت چندانی در تأثیرگذاری بر مذاکرات نداشته است. الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، گفت که اسرائیل آماده است در صورت بازسازی توانایی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، به تنهایی عمل کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ابراز امیدواری عون برای پایان جنگ لبنان در پی توافق ایران و آمریکا
بازگشایی هرمز پایان بحران انرژی نخواهد بود
حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برید گم بشید. کدام احمقی جنگ زرگری اینها رو باور می‌کنه. اینها در باطل خودشون خیلی متحدتر از ما در گرفتن حقمون هستند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۰۹:۴۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
از قدیم گفتن: زن و شوهر دعوا کنند و ابلهان باور کنند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مرد شور هر دوتاشون
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
پیش بینی من این است که بزودی ترامپ را ترور کنند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
پیش بینی من این است که بزودی ترامپ را ترور کنند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اول جنگ کباب خوردی آخر جنگ آب دوغ خیار
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
جنگ بعدی در راه هست. تا نابودی قوم یهود هیچ چیز ماندگار نیست.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ شیطان اعتماد به شیطان میشود کرد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
جنگ زرگري راه مي اندازند تا اسرائيل را مستقل نشان دهند اما اگر حمايت امريكا از اين جنابتكاران نباشد نمي توانند پا برجا بمانند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فیلمه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فریب این حرفها را نخورید !!!
کدام تنش ؟!!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بشنو و باور نکن. اینها اتحادشون از ما بیشتر است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ما ایرانی نیازی به امریکاها یااسرایل ندارم امریکاها گرانی بابه تنگه هرمز ما دارند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ نتانیو ترور کنید
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۰۱:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هرکس این اختلاف باور کنه عقل تو سرش نیست
۳
۸
پاسخ دادن
۱۲
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد