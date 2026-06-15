سازمان همکاری اسلامی از توافق چارچوب آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه از یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری و بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز استقبال کرد.

این سازمان مستقر در جده از نقش پاکستان و قطر و همچنین سایر کشور‌هایی که به رفع اختلافات بین واشنگتن و تهران و ایجاد شرایط برای دستیابی به این یادداشت تفاهم کمک کردند، تمجید نمود.

سازمان همکاری اسلامی ابراز امیدواری کرد که این یادداشت تفاهم «به طور کامل اجرا شود و طرف‌های مربوطه با جدیت در دور‌های آتی مذاکرات برای رسیدگی به همه مسائل و حفظ امنیت و ثبات در منطقه شرکت کنند.»

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، که کشورش رهبری میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران را بر عهده داشت، اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا و ایران پس از مذاکرات فشرده به یادداشت تفاهم رسیده‌اند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی را در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام کردند. قطر نیز با گفتگوی امیر خود با ترامپ در مورد پیشرفت‌ها، نقش کلیدی ایفا کرد. قرار است این یادداشت تفاهم روز جمعه در سوئیس امضا شود. تأیید سازمان همکاری اسلامی قابل توجه است، زیرا این سازمان نماینده ۵۷ کشور با اکثریت مسلمان از جمله ترکیه، عربستان سعودی و ایران است.

منبع: ینی شفق