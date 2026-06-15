خوزستان؛ قلب تپنده امنیت غذایی ایران با سهم ۱۵ درصدی در تولید کشاورزی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی هر کشور به شمار میرود و در این میان، استان خوزستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده کشاورزی، منابع آبی، اراضی حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی ممتاز، نقشی بیبدیل در تأمین نیازهای غذایی کشور ایفا میکند.
جایگاه این استان به گونهای است که بسیاری از کارشناسان، خوزستان را یکی از اصلیترین قطبهای تولید محصولات کشاورزی ایران میدانند؛ استانی که در سالهای اخیر با وجود چالشهای مختلف اقلیمی، اقتصادی و زیرساختی، همچنان سهم قابل توجهی در تولید محصولات استراتژیک کشور داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر همین جایگاه ویژه اظهار داشت که خوزستان سهم بزرگی در امنیت غذایی کشور دارد و نزدیک به ۱۵ درصد محصولات کشاورزی ایران در این استان تولید میشود.
این آمار نشاندهنده نقش کلیدی خوزستان در زنجیره تأمین غذا و پشتیبانی از بازارهای مصرف داخلی است. تولید محصولاتی نظیر گندم، نیشکر، برنج، خرما، سبزیجات، محصولات باغی و همچنین فعالیت گسترده در حوزه دامپروری و شیلات، خوزستان را به یکی از مهمترین مراکز تولیدی کشور تبدیل کرده است.
علاوه بر ظرفیتهای تولیدی، موقعیت جغرافیایی خوزستان نیز مزیتهای منحصربهفردی را برای اقتصاد کشاورزی ایران فراهم کرده است. دسترسی به آبهای آزاد، وجود بنادر مهم و قرار گرفتن در مسیرهای تجاری منطقه، این استان را به یکی از مهمترین مبادی صادرات و واردات کشور تبدیل کرده است. بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و محصولات صادراتی از طریق زیرساختهای بندری و تجاری خوزستان جابهجا میشوند؛ موضوعی که اهمیت این استان را فراتر از تولیدات کشاورزی و در سطح تجارت ملی و منطقهای نمایان میکند.
با این حال، تداوم نقشآفرینی خوزستان در حوزه امنیت غذایی نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساختها، مدیریت منابع آب، نوسازی شبکههای آبیاری، حمایت از کشاورزان و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی است. تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای متوالی و افزایش هزینههای تولید از جمله چالشهایی هستند که میتوانند بر عملکرد این بخش اثرگذار باشند. از این رو برنامهریزی دقیق و حمایت مستمر از تولیدکنندگان، شرط اساسی حفظ و ارتقای جایگاه این استان در اقتصاد کشاورزی کشور محسوب میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همه بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی، بهویژه در استان خوزستان، تأکید کرد که امنیت غذایی کشور حاصل تلاش شبانهروزی کشاورزان، دامداران، عشایر، کارآفرینان روستایی، کارشناسان، مروجان و محققانی است که در دشوارترین شرایط، مسئولیت تولید را بر عهده گرفته و چراغ خودکفایی و توسعه را روشن نگه داشتهاند. بیتردید استمرار این تلاشها، پشتوانهای مهم برای پایداری تولید، رونق اقتصاد روستایی و تقویت امنیت غذایی ایران در سالهای آینده خواهد بود.