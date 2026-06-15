رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس گفت: نذر خون، پیوند ارزش‌های عاشورایی با مسئولیت اجتماعی و نجات جان انسان‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مریم رضایی -همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس برای پنجمین سال متوالی پویش مردمی و فرهنگی نذر خون را با هدف ترویج فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه برگزار می‌کند.

محمدرضا جعفری، رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، با اعلام این خبر اظهار داشت: پویش نذر خون طی پنج سال گذشته به یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تبدیل شده و هر ساله با استقبال ورزشکاران، مربیان، خانواده بزرگ ورزش همگانی و شهروندان نیک‌اندیش همراه بوده است.

او افزود: ماه محرم فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی است و اهدای خون را می‌توان یکی از زیباترین جلوه‌های عملی این فرهنگ دانست. همان‌گونه که نهضت عاشورا پیام‌آور فداکاری، انسان‌دوستی و نجات بشریت است، امروز نیز اهدای خون می‌تواند زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند ببخشد و نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.

جعفری با اشاره به ابعاد اجتماعی این پویش خاطرنشان کرد: در شرایطی که مراکز درمانی و بانک‌های خون همواره نیازمند تأمین مستمر ذخایر خونی هستند، مشارکت مردم در پویش نذر خون علاوه بر کمک به حفظ سلامت جامعه، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش حس همدلی و گسترش فرهنگ مشارکت‌های داوطلبانه می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس ادامه داد: ورزش همگانی علاوه بر فعالیت‌های جسمانی، رسالت مهمی در ارتقای سلامت اجتماعی، ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و تقویت مشارکت‌های مردمی دارد. به همین دلیل هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تلاش کرده است در کنار برنامه‌های ورزشی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

او با تأکید بر اینکه اهدای خون یک اقدام انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چندین بیمار را نجات دهد و این موضوع اهمیت مشارکت عمومی در چنین پویش‌هایی را دوچندان می‌کند. از این رو از تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران، کمیته‌های متناظر اعضای هیئت‌های شهرستانی، خانواده‌های ورزشکار و عموم مردم استان فارس دعوت می‌کنیم از اول تا دهم محرم با حضور در مراکز انتقال خون، در این حرکت ارزشمند مشارکت کنند.

جعفری در پایان اظهار داشت: پویش نذر خون، فرصتی برای تبدیل شور حسینی به شعور اجتماعی است، حرکتی که در آن عشق به اهل بیت (ع) با خدمت به همنوعان پیوند می‌خورد و جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ عاشورایی در جامعه امروز به نمایش گذاشته می‌شود.

پویش نذر خون هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس از اول تا دهم ماه محرم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، در این اقدام خداپسندانه و انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

 

برچسب ها: ورزش‌های همگانی فارس ، پویش نذر خون ، ماه محرم و صفر
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