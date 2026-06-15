رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه و در کنار امانوئل مکرون ادعا کرد توافق با ایران امضا شده و تنگه هرمز روز جمعه «کاملاً بازگشایی» خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه، در کنار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جمع خبرنگاران ادعا کرد که توافق با ایران امضا شده است. 

ترامپ گفت که محتوای یادداشت تفاهم مدت کوتاهی پس از روز جمعه، زمانی که انتظار می‌رود مراسم رسمی امضا برگزار شود، منتشر خواهد شد. وی افزود که مشخص نیست آیا شخصاً در مراسم امضا در ژنو شرکت خواهد کرد یا خیر، اما جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، قطعاً حضور خواهد یافت.

ترامپ تأکید کرد که ایران «کاملاً موافقت کرده» است که سلاح هسته‌ای به دست نیاورد. وی گفت که متن یادداشت تفاهم «به زودی، احتمالاً بعد از جمعه» منتشر خواهد شد و آن را یک «سند بسیار قدرتمند» توصیف کرد. ترامپ همچنین گفت که تنگه هرمز روز جمعه «کاملاً بازگشایی» خواهد شد.

وی در ادامه مدعی شد: ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و اگر این اتفاق نیفتد، دوباره به جنگ برمی‌گردیم. امیدوارم این اتفاق نیفتد. او در ادامه ادعا‌های خود گفت: نتانیاهو هم با توافق موافق است.

ترامپ: تمرکز اکنون به جنگ اوکراین معطوف خواهد شد

رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل مکرون در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، اعلام کرد که پس از دستیابی به توافق صلح با ایران، مسئله بعدی برای حل، جنگ بین اوکراین و روسیه است. ترامپ گفت که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفتگوی بسیار خوبی داشته است. آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، نیز پیشتر گفته بود که رهبران گروه هفت در مورد فشار بیشتر بر مسکو به دنبال آخرین حملات روسیه به اوکراین بحث خواهند کرد.

ترامپ: لغو تحریم‌های ایران به رفتار این کشور بستگی دارد

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره لغو تحریم‌های ایران، اعلام کرد که لغو تحریم‌ها به رفتار ایران پس از امضای توافق صلح بستگی دارد. ترامپ گفت که تنگه هرمز هم‌اکنون تا حدی برای تردد دریایی بازگشایی شده و پس از امضای توافق به طور کامل باز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که این آبراه «بدون عوارض» خواهد بود و آمریکا نیازی به کمک فرانسه ندارد، اما حضور برخی کشتی‌ها در منطقه «ایده بدی نخواهد بود».

ترامپ افزود که می‌خواهد وضعیت لبنان را «سروسامان دهد» و این کار «نباید سخت باشد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت ترامپ ، تنگه هرمز ، ایران و آمریکا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
نماینده کنگره: جنگ درس پر هزینه‌ای برای آمریکا بود
ادعای ترامپ: آمریکا در ازای ۲۰ درصد درآمد منطقه، محافظ خاورمیانه می‌شود!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
یه برجامم اونجا میخواد امضا بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
کلا هر چند وقت یه بار حمله میکنن و بعدش یه برجام جدید امضا میشه و تا ابد این چرخه ادامه داره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
همونطور که تو برجامو نقض کردی رئیس جمهور بعدی برجام تو رو نقض میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیلی هم خوب خیلی هم عالی
۰
۰
پاسخ دادن
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
آخرین اخبار
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد
امارات از توافق صلح ایران و آمریکا استقبال کرد
بمب‌افکن استراتژیک روسیه در سیبری در جریان تمرین سقوط کرد
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
امیدواری لاوروف درباره رسمی شدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در این هفته
مکرون: گروه هفت تمام توان خود را برای تضمین اجرای توافق ایران و آمریکا به کار می‌گیرد
اردوغان: توافق ایران و آمریکا گام مهمی برای صلح منطقه است
ادعای ترامپ: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شده است
حزب‌الله از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا استقبال کرد
ادعای ونس: آمریکا «دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند»
روسیه ادعای اوکراین مبنی بر حمله نیروهایش به صومعه کی‌یف را رد کرد
بازگشایی هرمز پایان بحران انرژی نخواهد بود
زلنسکی: پیشنهاد ملاقات با پوتین در اجلاس گروه ۷ را داده‌ام
لاوروف: اروپا نمی‌تواند به روسیه اولتیماتوم بدهند