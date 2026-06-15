باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه، در کنار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جمع خبرنگاران ادعا کرد که توافق با ایران امضا شده است.

ترامپ گفت که محتوای یادداشت تفاهم مدت کوتاهی پس از روز جمعه، زمانی که انتظار می‌رود مراسم رسمی امضا برگزار شود، منتشر خواهد شد. وی افزود که مشخص نیست آیا شخصاً در مراسم امضا در ژنو شرکت خواهد کرد یا خیر، اما جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، قطعاً حضور خواهد یافت.

ترامپ تأکید کرد که ایران «کاملاً موافقت کرده» است که سلاح هسته‌ای به دست نیاورد. وی گفت که متن یادداشت تفاهم «به زودی، احتمالاً بعد از جمعه» منتشر خواهد شد و آن را یک «سند بسیار قدرتمند» توصیف کرد. ترامپ همچنین گفت که تنگه هرمز روز جمعه «کاملاً بازگشایی» خواهد شد.

وی در ادامه مدعی شد: ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و اگر این اتفاق نیفتد، دوباره به جنگ برمی‌گردیم. امیدوارم این اتفاق نیفتد. او در ادامه ادعا‌های خود گفت: نتانیاهو هم با توافق موافق است.

ترامپ: تمرکز اکنون به جنگ اوکراین معطوف خواهد شد

رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل مکرون در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، اعلام کرد که پس از دستیابی به توافق صلح با ایران، مسئله بعدی برای حل، جنگ بین اوکراین و روسیه است. ترامپ گفت که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفتگوی بسیار خوبی داشته است. آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، نیز پیشتر گفته بود که رهبران گروه هفت در مورد فشار بیشتر بر مسکو به دنبال آخرین حملات روسیه به اوکراین بحث خواهند کرد.

ترامپ: لغو تحریم‌های ایران به رفتار این کشور بستگی دارد

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره لغو تحریم‌های ایران، اعلام کرد که لغو تحریم‌ها به رفتار ایران پس از امضای توافق صلح بستگی دارد. ترامپ گفت که تنگه هرمز هم‌اکنون تا حدی برای تردد دریایی بازگشایی شده و پس از امضای توافق به طور کامل باز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که این آبراه «بدون عوارض» خواهد بود و آمریکا نیازی به کمک فرانسه ندارد، اما حضور برخی کشتی‌ها در منطقه «ایده بدی نخواهد بود».

ترامپ افزود که می‌خواهد وضعیت لبنان را «سروسامان دهد» و این کار «نباید سخت باشد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه