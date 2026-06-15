رئیس سازمان سنجش گفت: به منظور اجرای مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی پیش بینی تمهیدات لازم با همکاری وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون استان‌های حوزه‌های برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵ بر هماهنگی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این آزمون ملی تاکید کرد.

رضا محمدی با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ گفت: ثبت نام این آزمون از ۸ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در دو بازه زمانی انجام شد و ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و در مجموع ۵۳ درصد را متقاضیان زن و ۴۷ درصد را متقاضیان مرد تشکیل می‌دهند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به گستره ملی برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی، گفت: این آزمون در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان صبح روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

محمدی با تشریح فرایند برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی، گفت: متقاضیان آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس سمپاد به سوالات دو دفترچه استعداد تحلیلی، هوش و خلاقیت و سرعت و دقت در مجموع در ۱۰۰ دقیقه و متقاضیان آزمون ورودی پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دورۀ دوم متوسطه به سوالات دو دفترچه استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی در ۱۲۵ دقیقه پاسخ خواهند داد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به منظور اجرای مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی پیش بینی تمهیدات و هماهنگی لازم با دستگاه‌های مختلف با همکاری وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.

محمدی با اشاره به جایگاه سازمان سنجش آموزش کشور در توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی در جامعه، خاطرنشان کرد: این ماموریت مهم از طریق ساز و کار آزمون و سنجش عملیاتی می‌شود بنابراین عملکرد این سازمان در برگزاری آزمون‌ها به صورت مستقیم بر کیفیت ابعاد مختلف جامعه تأثیرگذار است، زیرا خروجی آزمون‌ها، آینده‌سازان کشور هستند و سیاست‌ها و ضوابط اجرای آزمون یکی از ابزار‌های مهم این اثرگذاری است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به تلاش ۵ ماهه برای برگزاری آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵، گفت: این آزمون نخستین آزمون ملی پس از جنگ تحمیلی است.

عبدالرضا فولادوند افزود: این آزمون با همکاری مستمر سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

منبع: سازمان سنجش