باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری در دیدار رئیس و جمعی از اعضای سازمان بسیج اساتید استان فارس در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران، اظهار کرد: شهید چمران نمونه کامل یک استاد بسیجی و انقلابی بود و شکلگیری بسیج اساتید در دانشگاهها نیز با الهام از چنین الگوهایی صورت گرفته است.
او، ماه محرم را فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهلبیت (ع) و معرفی سیره امام حسین (ع) دانست و افزود: دانشگاه در ایران بر پایه الگوهای غربی شکل گرفته و به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت تحول در ساختارها و محتوای آموزشی بیش از پیش احساس شد.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره نقش دانشگاهها، تصریح کرد: دانشگاه مبدأ تحولات اساسی جامعه است و به همین دلیل پس از انقلاب اسلامی نهادهای متعددی برای تقویت هویت دینی و انقلابی در محیطهای علمی شکل گرفتند.
کلانتری فلسفه وجودی بسیج اساتید را تحقق اهداف انقلاب اسلامی در دانشگاهها عنوان کرد و گفت: این تشکل باید با افزایش معرفت دینی و انقلابی، ترویج آموزههای اسلامی و تقویت نگاه مبتنی بر مکتب اهلبیت (ع)، زمینه تربیت نیروهای مؤمن و متعهد را فراهم کند.
او با بیان اینکه انقلاب اسلامی پدیدهای کمنظیر در جهان معاصر است، اظهار داشت: آرمانهایی همچون آزادی، عدالت، معنویت، استقلال و عزت که انقلاب اسلامی بر آنها تأکید دارد، ریشه در فطرت انسانی دارند و محدود به زمان و مکان خاصی نیستند.
استاد دانشگاه تهران افزود: امروز بسیاری از مردم جهان در پی شناخت مبانی و اهداف انقلاب اسلامی هستند و این فرصت ارزشمندی برای تبیین حقایق و معرفی دستاوردهای نظام اسلامی به شمار میرود.
او، نقش اساتید دانشگاه را در عرصه «جهاد تبیین» بسیار مهم دانست و گفت: جامعه دانشگاهی بهویژه اساتید بسیجی باید از ظرفیتهای علمی و فرهنگی خود برای روشنگری، معرفی دستاوردهای انقلاب و پاسخگویی به شبهات بهره ببرند.
کلانتری با اشاره به دستاوردهای علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رشد مراکز پژوهشی، توسعه تولید علم و شکلگیری مجموعههای علمی بزرگ در کشور از جمله نتایج توجه نظام اسلامی به حوزه دانش و پژوهش بوده است.
او در پایان بر ضرورت همافزایی نیروهای انقلابی در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: تقویت تشکیلات، انسجامبخشی به فعالیتها و پیگیری رسالتهای اصلی انقلاب اسلامی از ضرورتهای امروز دانشگاهها است و باید با هر رفتار و گفتمانی که خلاف مشی و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد، مقابله شود.