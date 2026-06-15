باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در آیین افتتاح این پروژه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بخش کشاورزی را یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان خواند و اظهار داشت: تقویت زیرساختهای پس از تولید، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولیدات این بخش ایفا میکند.
وی بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و خاک تاکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی از جمله الزامات تحقق امنیت غذایی، پایداری تولید و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای بخش کشاورزی در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان توسعه سردخانهها را یکی از حلقههای مهم زنجیره تولید در بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: ایجاد ظرفیتهای استاندارد برای نگهداری محصولات، ضمن کاهش ضایعات و جلوگیری از هدررفت تولیدات، امکان عرضه هدفمند محصولات در زمان مناسب، تنظیم بهتر بازار و توسعه صادرات را فراهم میکند.
ازهاری در ادامه با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: حمایت از سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از اولویتهای مدیریت استان است.
وی اضافه کرد: توسعه زیرساختها میتواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات، ارتقای درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد منطقه ایفا کند.
گفتنی است؛پروژه سردخانه ۵ هزار تنی قروه با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات، توسعه ظرفیتهای نگهداری و تقویت زیرساختهای صادراتی استان راهاندازی شده است.
منبع:استانداری