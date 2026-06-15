تیم ملی فوتبال اسپانیا در اولین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کیپ ورد متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - از گروه H مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال اسپانیا به مصاف کیپ ورد رفت که برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده است.

برخلاف انتظارات اسپانیا در نیمه اول نتوانست دروازه کیپ ورد را باز کند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز توپ و میدان کاملا در اختیار اسپانیایی‌ها بود و بازیکنان کیپ ورد در اکثر مواقع در نیمه زمین خودشان بودند و حتی دست به ضد حملات نیز نمی‌زدند.

ماتادور‌ها با فشار سنگین خود روی دروازه کیپ ورد تلاش می‌کردند دروازه را باز کنند، اما عملکرد خوب خط دفاعی و دروازه بان کیپ ورد هربار مانع از گلزنی اسپانیایی‌ها می‌شد.

درپایان اسپانیا نتوانست دروازه کیپ ورد را باز کند تا این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد تا کیپ ورد‌ در اولین بازی تاریخش در جام جهانی موفق شود، اسپانیا نامدار را متوقف کند.