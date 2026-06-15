باشگاه خبرنگاران جوان - محسن راشدی بیان کرد: این آتش‌سوزی که به احتمال فراوان عامدانه ایجاد شده در نیزار‌های پشت خط راه‌آهن و نزدیک به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داد.

وی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری بندر امام با شروع آتش‌سوزی بلافاصله در محل حاضر شدند و با وجود سنگلاخ بودن منطقه و عدم دسترسی مناسب به کانون آتش، اقدام به اطفای حریق کردند.

راشدی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به جدا شدن مسیر آتش، تلاش‌های نیرو‌های آتش‌نشان موفقیت‌آمیز بود و در حال حاضر نیزار‌های آتش‌گرفته در حال خاموش شدن هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

رییس آتش‌نشانی شهرداری بندر امام تصریح کرد: با توجه به وزش شدید باد، مسیر‌هایی که امکان گسترش آتش در آنها وجود داشت نیز ایمن‌سازی شد.

روز جمعه هفته گذشته نیز یک مرکز توانبخشی در مسجدسلیمان دچار آتش سوزی شد و ۶۶ نفر توسط آتش نشانی در این حادثه نجات یافتند.

منبع: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر امام خمینی