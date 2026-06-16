دیدار تیم های ملی فوتبال بلژیک و مصر با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال بلژیک به مصاف مصر رفت.

مصری‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۱۹ امام عاشور با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه تیبو کورتوا را باز کرد تا مصری‌ها پیش بیفتند.

شیاطین سرخ در نیمه اول نتوانستند گل تساوی را به ثمر برساند تا بازنده به رختکن بروند.

با آغاز نیمه دوم فشار بلژیکی ها بیشتر شد و مصری ها حالت تدافعی به خود گرفتند.

بالاخره در دقیقه ۶۶ فشار بلژیکی ها جواب داد و روی دخالت روملو لوکاکو مدافع مصری ها محمد هانی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

در ادامه بازهم بلژیکی ها موقعیت هایی برای گلزنی داشتند، اما هر بار در باز کردن دروازه مصر ناکام بودند تا درنهایت بازی با نتیجه ۱ - ۱ به پایان برسد.

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در دیگر بازی این گروه از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد ایران و نیوزیلند به مصاف هم می روند.

برچسب ها: جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ملی فوتبال بلژیک ، مصر
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