باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمین پروژه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی «امیراعلم ۲» در منطقه یافت‌آباد تهران برای آغاز عملیات ساخت به پیمانکار واگذار شد. این پروژه با مشارکت خیرین سلامت و هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا می‌شود.

زمین پروژه احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی تشریفات قانونی و در چارچوب توافقات انجام‌شده، جهت آغاز عملیات ساخت در محل پردیس بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه یافت‌آباد واگذار شد.

این مراسم با حضور جمعی از خیرین و نیکوکاران حوزه سلامت که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در حوزه سلامت، نقش تأمین منابع مالی و اجرای عملیات ساخت این بیمارستان را بر عهده دارند، برگزار شد.