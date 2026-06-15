باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های بالقوه یک منطقه به فرصت‌های بالفعل تبدیل شوند و این مهم جز با برنامه‌ریزی، مدیریت کارآمد و پیگیری مستمر امکان‌پذیر نیست. شهرستان ازنا که از نعمت‌های خدادادی، منابع طبیعی، اراضی مستعد کشاورزی، منابع آبی و موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری صحیح می‌توانند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی باشند.

افتتاح طرح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی در ازنا را باید فراتر از بهره‌برداری از یک واحد تولیدی دانست. این پروژه نمادی از حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری منابع و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش تولید است. در شرایطی که مدیریت منابع آب و افزایش راندمان تولید به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده، توسعه گلخانه‌های مدرن می‌تواند الگویی موفق برای ارتقای بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

از سوی دیگر، به سرانجام رسیدن پروژه‌های پیشران شهرستان ازنا، پیام روشنی برای مردم و سرمایه‌گذاران دارد. پروژه‌هایی که برخی از آنها سال‌ها در پیچ‌وخم مشکلات اجرایی و اعتباری متوقف مانده بودند، امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و زمینه را برای رونق اقتصادی، افزایش تولید و تقویت زیرساخت‌های توسعه فراهم کرده‌اند. تکمیل طرح‌هایی همچون سد کمندان، کارخانه سیمان سفید و مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگ گلخانه‌ای، نشان می‌دهد که با همدلی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی می‌توان موانع را پشت سر گذاشت و مسیر پیشرفت را هموار کرد.

پروژه‌های پیشران؛ موتور محرک توسعه ازنا

فرماندار شهرستان ازنا گفت: لرستان از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است که اگر برای بهره‌برداری بهینه از آنها برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، این فرصت‌ها از دسترس خارج خواهند شد.

جاهد، فرماندار ازنا در این مراسم با اشاره به پتانسیل‌های غنی این منطقه اظهار داشت: لرستان از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است که اگر برای بهره‌برداری بهینه از آنها برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، این فرصت‌ها از دسترس خارج خواهند شد؛ لذا صیانت از این مواهب الهی و بهره‌برداری مطلوب از آنها یک ضرورت است.

وی با اشاره به موفقیت‌های کسب‌شده در سال‌های اخیر افزود: علی‌رغم تمام چالش‌ها از جمله بحران‌های جنگ در سال گذشته، با حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور، استاندار و تعامل نمایندگان و مسئولان دلسوز، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه استان و شهرستان برداشته شده است.

فرماندار ازنا در تشریح دستاورد‌های اجرایی این شهرستان تصریح کرد: بسیاری از طرح‌هایی که طی دهه‌های گذشته بلاتکلیف مانده بودند، در دولت فعلی به سرانجام رسیدند و از بین ۱۲ پروژه پیشران تعریف شده برای شهرستان، هشت پروژه مهم از جمله سد کمندان، کارخانه سیمان سفید و چندین طرح عظیم گلخانه‌ای و ... با پیگیری‌های صورت‌گرفته تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ این روند و تداوم نگاه توسعه‌محور به ظرفیت‌های استان است. لرستان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود نیازمند توجه ویژه به پروژه‌های زیرساختی، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید است. پروژه‌های پیشران می‌توانند به عنوان موتور محرک این مسیر عمل کرده و زمینه‌ساز افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت و بهبود کیفیت زندگی مردم شوند.

بی‌تردید آینده روشن لرستان در گرو بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود، صیانت از منابع ارزشمند و تکیه بر توانمندی‌های بومی است. تجربه موفق اجرای پروژه‌های پیشران در ازنا نشان می‌دهد که با اراده، برنامه‌ریزی و مشارکت همه ارکان مدیریتی و مردمی، می‌توان فرصت‌های نهفته را به دستاورد‌های ماندگار برای نسل امروز و فردای استان تبدیل کرد.