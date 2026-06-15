مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در برخی از محور‌ها و ترافیک سنگین در محور‌های شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای کشور ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین گزارش شده و بیشتر محورهای اصلی با تردد روان همراه هستند.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان تهران اظهار کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج محدوده شهرک مدرس تا پایانه شهید کلانتری و همچنین ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه ساوه–تهران محدوده فیروز بهرام مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا افزود: در محورهای شمالی نیز ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در آزادراه تهران–پردیس محدوده تونل شماره یک گزارش شده است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران–بومهن محدوده جاجرود وجود دارد و در سایر محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت تردد به صورت روان در جریان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محدودیت‌های ترافیکی نیز گفت: محور قدیم کرج–چالوس (رفت و برگشت) در حدفاصل کرج تا شهرستانک واقع در استان البرز، از روز یکشنبه ۲۴ خرداد تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران–شمال انجام می‌شود

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از روز چهارشنبه
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی دولت چهاردهم است
وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
نوری قزلجه: ۷۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی ایجاد می‌شود