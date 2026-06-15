وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان تهران اظهار کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج محدوده شهرک مدرس تا پایانه شهید کلانتری و همچنین ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه ساوه–تهران محدوده فیروز بهرام مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا افزود: در محورهای شمالی نیز ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در آزادراه تهران–پردیس محدوده تونل شماره یک گزارش شده است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران–بومهن محدوده جاجرود وجود دارد و در سایر محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت تردد به صورت روان در جریان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محدودیت‌های ترافیکی نیز گفت: محور قدیم کرج–چالوس (رفت و برگشت) در حدفاصل کرج تا شهرستانک واقع در استان البرز، از روز یکشنبه ۲۴ خرداد تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران–شمال انجام می‌شود