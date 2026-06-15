باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب و فردا (سه شنبه) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات رشته کوه البرز، در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

وی افزود: این شرایط چهارشنبه در شمال شرق، ارتفاعات مازندران و گلستان و پنجشنبه در برخی نقاط شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه های جنوبی البرز شرقی و تا روز چهارشنبه در دامنه های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود:در پنج روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در سه روز آینده دریای خزر مواج است.