نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی به صورت مجازی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا، به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بانک‌های مرکزی عضو شامل هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، میانمار، مالدیوز، بلاروس و بوتان شرکت کردند.

در این نشست بکارگیری پول‌های ملی اعضا در سازوکار اتحادیه پایاپای آسیا برای تسویه پرداخت‌های مربوط به واردات و صادرات میان اعضای اتحادیه ارتقای زیرساخت‌های اتحادیه پایاپای آسیا برای مبادله پیام‌های مالی و اتصال نظام‌های پرداخت و بکارگیری پول دیجیتال بانک‌های مرکزی عضو به منظور تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و توسعه ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا از طریق گسترش تبادل دانش و تجربه میان اعضا از مهم‌ترین موضوعاتی مورد بحث و بررسی بود.

پیشنهادات مصوب کمیته یاد شده، برای تصویب و لازم‌الاجرا شدن به هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا که در سال جاری میلادی در کشور نپال تشکیل جلسه خواهند داد، ارائه می‌شود.

در سال ۲۰۲۵، معاملات اعضا بابت واردات و صادرات کالا و خدمات به مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار، با تلاش‌های دبیرخانه اتحادیه، بدون وقفه و بموقع، در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا تسویه شد.

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، صادرات و واردات کالا
خبرهای مرتبط
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
شعب بانکی روسیه در ایران به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
همکاری تیمی بانک‌ها، کلید توسعه روابط بین‌الملل و تجارت خارجی است
تنوع بخشی به خزانه های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از روز چهارشنبه
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی دولت چهاردهم است
وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
نوری قزلجه: ۷۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی ایجاد می‌شود