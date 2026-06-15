نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی به صورت مجازی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا، به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بانکهای مرکزی عضو شامل هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، میانمار، مالدیوز، بلاروس و بوتان شرکت کردند.
در این نشست بکارگیری پولهای ملی اعضا در سازوکار اتحادیه پایاپای آسیا برای تسویه پرداختهای مربوط به واردات و صادرات میان اعضای اتحادیه ارتقای زیرساختهای اتحادیه پایاپای آسیا برای مبادله پیامهای مالی و اتصال نظامهای پرداخت و بکارگیری پول دیجیتال بانکهای مرکزی عضو به منظور تسهیل پرداختهای فرامرزی و توسعه ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا از طریق گسترش تبادل دانش و تجربه میان اعضا از مهمترین موضوعاتی مورد بحث و بررسی بود.
پیشنهادات مصوب کمیته یاد شده، برای تصویب و لازمالاجرا شدن به هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا که در سال جاری میلادی در کشور نپال تشکیل جلسه خواهند داد، ارائه میشود.
در سال ۲۰۲۵، معاملات اعضا بابت واردات و صادرات کالا و خدمات به مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار، با تلاشهای دبیرخانه اتحادیه، بدون وقفه و بموقع، در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا تسویه شد.