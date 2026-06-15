باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران در جریان جنگ سوم تحمیلی بار دیگر نشان دادند که قدرت ملتها تنها در موشکها، پهپادها و تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود. وحدت، همبستگی و ایستادگی ایرانیان در روزهای سخت جنگ، بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زد و توجه ناظران جهانی را به خود جلب کرد.
این سرمایه اجتماعی، کشور را از یکی از حساسترین پیچهای تاریخی با موفقیت عبور داد و زمینه را برای تثبیت دستاوردها در میدان سیاست و دیپلماسی فراهم ساخت. امروز نیز همان مردمی که پشتوانه اصلی مقاومت بودند، با حفظ انسجام ملی و حمایت از منافع کشور، نقشی تعیینکننده در هدایت مسیر آینده و تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی ایفا میکنند.