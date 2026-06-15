باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- به مناسبت فرار رسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه شهادت سید و سالار شهیدان، مراسم تعویض پرچم گنبد نورانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خادمان و جمعی از زائران و مجاوران برگزار شد.

در این آیین پرچم سبز رنگ این آستان مقدس با پرچم سیاه عزا و ماتم سرور آزادگان جهان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تعویض گردید. خادمان حرم مطهر با نهایت اندوه و ارادت، پرچم مشکی را بر فراز گنبد مطهر کریمه اهل‌بیت(ع) به اهتزاز درآوردند.

این مراسم نماد آغاز رسمی عزاداری محرم در شهر قم و حرم حضرت معصومه (س) است؛ جایی که دل‌های عاشقان برای سوگواری ارباب بی‌کفن آماده می‌شود.

همزمان با حرم مطهر،مسجد مقدس جمکران مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی استان قم نیز در آستانه ماه محرم سیاه‌پوش شده و آماده برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش هستند.