تصور کنید هر بار که برای خرید روزانهتان از سوپرمارکت، پمپ بنزین، رستوران یا حتی سفارش آنلاین استفاده میکنید، بخشی از پولتان به صورت خودکار به حساب شما برمیگردد. بسیاری از کاربران با کارتهای بانکی معمولی دقیقاً همین مشکل را دارند: هر روز هزینه میکنند اما هیچ منفعتی نمیبرند و در نهایت فقط یک ابزار پرداخت ساده دارند. دیجیکارت اما این روند را تغییر داده و تلاش کرده تا خریدهای روزمره واقعاً برای کاربر سودآور باشد.
دیجیکارت، کارت جدید دیجیپی، با وجود رونمایی رسمی از طریق کمپین بیلبوردی و برگزاری رویدادهای تبلیغاتی، هنوز برای بسیاری از کاربران ناشناخته مانده است. بیشتر افراد آن را مثل یک کارت بانکی معمولی دیگر میبینند و تمایزی بین آن و کارتهای قبلی قائل نیستند. اما واقعیت این است که دیجیکارت فراتر از یک کارت پرداخت ساده عمل میکند و دقیقاً برای پاسخ به نیازهای واقعی زندگی روزمره طراحی شده است.
دیجیکارت در زندگی واقعی
صبح که از خانه بیرون میزنید، برای خرید نان، پنیر، میوه و مایحتاج روزانه به سوپرمارکت سر کوچه میروید. با کشیدن دیجیکارت در کارتخوان، خریدتان را انجام میدهید و بدون اینکه متوجه شوید، تا ۵ درصد از مبلغ خرید به صورت بازگشت پول (کشبک) به کیف پولتان برمیگردد.
ظهر که برای ناهار به رستوران میروید، عصر برای خریدهای خانوادگی به فروشگاه بزرگ مراجعه میکنید، شبها برای خانواده از اپلیکیشنهای آنلاین غذا سفارش میدهید، بنزین ماشین را در پمپ بنزین پر میکنید یا برای کودکتان از داروخانه دارو تهیه میکنید، دیجیکارت در تمام این موقعیتهای تکراری و روزمره زندگی همراه شماست و هر بار بخشی از هزینهتان را به شما پس میدهد.
ویژگیهایی که فرق را ایجاد میکند
یکی از مهمترین مزیتهای دیجیکارت، بازگشت پول (کشبک) تا سقف ۵ درصد روی هر خرید نقدی است. کشبک به زبان ساده یعنی بخشی از مبلغی که شما پرداخت میکنید، به صورت خودکار و بلافاصله به کیف پول دیجیپی شما برگردانده میشود. مثلاً اگر ۲۰۰ هزار تومان خرید کنید، ممکن است تا ۱۰ هزار تومان آن به صورت بازگشت پول به حسابتان اضافه شود. این بازگشت پول چه برای خرید حضوری و چه خرید آنلاین اعمال میشود و هر چه بیشتر از کارت استفاده کنید، صرفهجویی و پسانداز شما بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این، دیجیکارت امکان خرید حضوری در تمام فروشگاههای مجهز به کارتخوان شبکه شتاب و همچنین خریدهای آنلاین را به راحتی فراهم میکندنکته مهم دیگر، امکان استفاده از اعتبار اقساطی در فروشگاههای طرف قرارداد دیجیپی در آینده نزدیک است. به این ترتیب کاربران میتوانند علاوه بر موجودی نقدی کیف پول خود، از اعتبار اقساطی نیز بهره ببرند و قدرت خرید بیشتری داشته باشند. این طرح به زودی روی پذیرندهها فعال خواهد شد.
تا پیش از این، کاربران برای استفاده از موجودی نقدی و دریافت مزایای مختلف معمولاً مجبور بودند از ابزارها و اپلیکیشنهای جداگانه استفاده کنند. دیجیکارت همه این قابلیتها را در قالب یک کارت فیزیکی واحد جمع کرده است. دیگر نیازی به جابجایی بین چندین اپلیکیشن و کارت مختلف نیست؛ یک کارت کافی است تا خریدهای روزمره راحتتر، سریعتر و مهمتر از همه سودآورتر شود.
طراحان و مدیران این پروژه معتقدند دیجیکارت دقیقاً برای همین لحظههای معمولی و تکراری زندگی روزمره ساخته شده است: لحظههایی که میوه و مایحتاج میخریم، بنزین میزنیم، برای خانواده هزینه میکنیم یا به صورت آنلاین خرید انجام میدهیم. کارتهایی که فقط ابزاری برای پرداخت هستند و هیچ منفعتی برای کاربر ایجاد نمیکنند، دیگر جوابگوی نیازهای امروز و نسل جدید نیستند.
دیجیکارت بخشی از اکوسیستم خدمات مالی دیجیپی است و هدف اصلی آن این است که خریدهای روزانه کاربران را سادهتر، هوشمندتر و در نهایت سودآورتر کند.
برای دریافت و فعالسازی دیجیکارت کافی است اپلیکیشن دیجیپی را باز کنید، به بخش دیجیکارت مراجعه نمایید، اطلاعات هویتی خود را وارد کنید و هزینه صدور و ارسال را پرداخت کنید. کارت فیزیکی حداکثر ظرف سه تا پنج روز کاری به آدرس ثبتشده شما ارسال میشود. پس از دریافت کارت، آن را در اپلیکیشن فعال کنید و بلافاصله از مزایای آن استفاده نمایید. فرآیند کاملاً آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک است.