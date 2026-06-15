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بازتاب مجازی توافق با ایران + فیلم

کاربران فضای مجازی با واکنش به تحولات اخیر، از تغییر موازنه قدرت در منطقه سخن گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تحولات اخیر، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به نتایج به دست آمده، از نقش تعیین‌کننده ایستادگی ملت ایران در تغییر معادلات منطقه‌ای سخن گفتند.

 برخی کاربران نوشتند: «جهان در برابر منطق مقاومت و ایستادگی ملت ایران سر فرود آورد» و معتقد بودند آنچه دیشب رقم خورد، نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه بود. از نگاه این کاربران، تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که پیوند مستحکم میان توان میدانی و ظرفیت‌های دیپلماتیک می‌تواند پیچیده‌ترین فشارها و بن‌بست‌های تحمیلی را به مسیر گشایش، اقتدار و حفظ منافع ملی تبدیل کند. آنان همچنین بر این باورند که انسجام ملی و همراهی مردم، مهم‌ترین پشتوانه موفقیت در عبور از چالش‌های بزرگ و تثبیت دستاوردها در عرصه‌های مختلف بوده است.

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