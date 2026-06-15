ریحانه سلامی، دختر سپهبد شهید حسین سلامی گفت: امروز مسئله اصلی ما پاسداری است؛ نگذاریم دشمن شکست خود را با تفرقه افکنی جبران کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- همزمان با ایام گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، آیین بزرگداشت این شهدای والامقام در باغ موزه دفاع مقدس قم برگزار شد. در این مراسم، ریحانه سلامی، دختر سپهبد شهید حسین سلامی فرمانده فقید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی، بر لزوم پاسداری از دستاوردهای شهدا و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

هشدار نسبت به تفرقه‌افکنی دشمن

دختر شهید سلامی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در رویارویی مستقیم، به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه است، گفت: امروز مسئله اصلی ما پاسداری است؛ یعنی نگذاریم اختلافات کوچک ما را از دشمن بزرگ غافل کند. نگذاریم دشمن شکست خود را با تفرقه جبران کند.

او افزود: شهدا با وحدت و همدلی، بزرگترین حماسه‌های تاریخ را آفریدند. امروز نیز وظیفه ما ادامه دادن همان راه است و باید با حفظ انسجام و یکپارچگی، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

در این مراسم که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان نظامی و استانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، از مقام شامخ شهدای جنگ ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد. حاضران با قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.