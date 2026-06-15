باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پس از اعلام یادداشت تفاهم نامه بین ایالات متحده و ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز، دموکرات‌های کنگره در حال تلاش برای یافتن پاسخ مناسب هستند. برخی از آنها آشکارا از این یادداشت تفاهم به عنوان «تسلیم» انتقاد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از آن به عنوان یک گام ضروری استقبال می‌کنند.

کریس مورفی، سناتور دموکرات از کانکتیکات، این یادداشت تفاهم را «اساساً تسلیم» خواند و گفت ترامپ «آمریکا را تحقیر کرده است.» به گفته مورفی، ترامپ به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته و مجبور به تسلیم در برابر شرایط ایران شده است. برد اشنایدر، نماینده دموکرات از ایلینوی، نیز گفت که در انتظار جزئیات بیشتر است و هر یادداشت تفاهمی که کوتاه‌تر از مسدود کردن دائمی مسیر ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، «یادداشت تفاهم بدی برای مردم آمریکا» خواهد بود.

کوری بوکر، سناتور دموکرات از نیوجرسی، انتقاد تندتری داشت و یادداشت تفاهم ترامپ را «یک فاجعه مطلق» خواند. ست مولتون، نماینده دموکرات از ماساچوست، نیز این یادداشت تفاهم را «وحشتناک» و «اساساً یک سند تسلیم از دونالد ترامپ به رهبر عالی ایران» توصیف کرد.

در مقابل، برخی از استراتژیست‌های مترقی این رویکرد را نادرست می‌دانند. اریک اسپرلینگ، مدیر اجرایی «فقط سیاست خارجی»، گفت که دموکرات‌ها باید خود را به عنوان حزب ضد جنگ معرفی کنند و هشدار داد که این فضا‌های سیاسی خطرناکی را ایجاد می‌کند که به نئوکانون‌ها و نتانیاهو کمک می‌کند تا یادداشت تفاهم را تضعیف کنند. رو کهانا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا، نیز موافقت کرد که حزبش باید از این یادداشت تفاهم حمایت کند و گفت که هزینه‌های بنزین و مواد غذایی برای آمریکایی‌ها کاهش خواهد یافت.

سازمان‌های دیگر ضد جنگ نیز از اعضای حزب دموکرات خواستند تا از این خبر استقبال کنند. مت دوس از مرکز سیاست بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت که این یادداشت تفاهم دیپلماتیک برای پایان دادن به فاجعه ضروری است و قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب باید از آن حمایت کنند. موضع حزب دموکرات در مورد این جنگ از اواخر فوریه مبهم بوده است، اما این حزب در نهایت حول محور مخالفت با جنگ متحد شد و قطعنامه‌های اختیارات جنگ را در هر دو مجلس تصویب کرد. کهانا در پست خود نوشت که این نشان می‌دهد فشار قانونگذاری، حتی بدون نیروی قانون، می‌تواند ابزاری مفید برای پایان دادن به جنگ باشد.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرافت