باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیر برهانینائینی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بودجه مصوب منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سال گذشته یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که با جذب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد از سازمان ایمیدرو، مجموع منابع تخصیصیافته به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
او افزود: در این مدت ۱۱ پروژه عمرانی در حوزههای راه، زیرساختهای برق، تصفیهخانه، گازرسانی، شبکههای خدماتی و ایمنی به پایان رسید و تحویل موقت یا قطعی آنها انجام شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به وضعیت مطالبات پیمانکاران گفت: علیرغم مشکلات اقتصادی، محدودیتهای بانکی و شرایط خاص کشور، تمامی مطالبات پیمانکاران، مشاوران و نیروهای شاغل تا پایان سال تسویه شد و هیچ بدهی معوقی از سال گذشته باقی نمانده است.
او، یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته را آغاز پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی لامرد عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۱۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری پیشبینی شده و بخش قابل توجهی از تجهیزات آن نیز وارد کشور شده است.
برهانینائینی ادامه داد: همچنین مناقصه پروژه دایک میانی پس از چند سال توقف فعال شد و این طرح با برآورد اولیه یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، نقش مهمی در کنترل سیلابها و افزایش ایمنی منطقه خواهد داشت.
او با تأکید بر حفظ اشتغال در دوران جنگ و شرایط بحرانی اظهار کرد: از تمامی سرمایهگذاران و پیمانکاران تعهد گرفته شد که هیچ نیرویی را تعدیل نکنند و خوشبختانه در طول این مدت هیچ تعدیل نیرویی در مجموعههای فعال منطقه صورت نگرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به حمله موشکی دشمن به شهر لامرد در جریان جنگ اخیر گفت: این حادثه منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان شد و بسیاری از کارکنان منطقه نیز داغدار شدند، اما با وجود این شرایط دشوار، فعالیت منطقه ویژه اقتصادی حتی برای یک روز متوقف نشد و تمامی بخشهای عملیاتی به کار خود ادامه دادند.
او افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و ذخیرهسازی مواد اولیه مورد نیاز صنایع آلومینیوم، تولید در این بخش بدون وقفه ادامه یافت و بازار کشور نیز با کمبود محصول مواجه نشد.
برهانینائینی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت بحران سیلاب در جنوب فارس اشاره کرد و گفت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه، سیلاب هیچ خسارتی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد وارد نکرد.
او همچنین از راهاندازی ایستگاه پایش آنلاین کیفیت هوا خبر داد و افزود: اطلاعات این سامانه به صورت برخط در اختیار دستگاههای نظارتی و شهروندان قرار گرفته و در صورت عبور هر صنعت از حدود استانداردهای زیستمحیطی، برخورد قانونی و توقف فعالیت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها، حفظ اشتغال، پایداری تولید و افزایش شفافیت زیستمحیطی از مهمترین دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سال گذشته بوده است.
تأمین آب پایدار مهمترین اولویت توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد است
او با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار آب برای توسعه صنایع گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال در منطقه تأمین میشود، اما برای توسعههای آتی و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای منطقه، انتقال آب خلیج فارس یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
برهانینائینی اظهار کرد: هماکنون آب مورد نیاز سرمایهگذاران در دوران ساخت و همچنین صنایع فعال از جمله آلومینیوم جنوب، پتروپالایش هرمز و تندیس هرمز توسط منطقه تأمین میشود و در کوتاهمدت مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
او افزود: با توجه به برنامه توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد و افزایش سطح بهرهبرداری از اراضی صنعتی در سالهای آینده، نیاز به منابع پایدار و غیرمتعارف آب بیش از گذشته احساس میشود و انتقال آب خلیج فارس مهمترین راهکار پیشرو است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به روند اجرای پروژه «فرا آبرسان» گفت: این پروژه پس از عبور از مراحل تأمین مالی و اخذ مجوزهای قانونی، وارد فاز اجرایی شده و بخشی از عملیات آن در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آغاز شده است.
او ادامه داد: برای اطمینان از پیشرفت پروژه، قرارداد خرید تضمینی آب نیز منعقد شده تا سرمایهگذار نگرانی بابت فروش محصول نهایی نداشته باشد و اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
برهانینائینی در عین حال از تدوین یک طرح جایگزین برای تأمین آب خبر داد و گفت: مطالعاتی برای کاهش هدررفت آب در شبکههای فرسوده شهرستان لامرد و مناطق اطراف انجام شده و در صورت اجرای این طرح، بخشی از آب صرفهجوییشده میتواند در اختیار صنایع منطقه قرار گیرد.
او افزود: مطالعات این طرح به پایان رسیده و برای اجرای آن نیز اعتبارات اولیه در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به اشتغالزایی ایجادشده در منطقه اظهار کرد: مجموع فعالیتهای صنعتی، پیمانکاری و سرمایهگذاری در سالهای اخیر زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم کرده است که بیش از ۷۰ درصد آنها نیروهای بومی استان فارس هستند.
او خاطرنشان کرد: در برخی صنایع بزرگ منطقه از جمله آلومینیوم جنوب، سهم نیروهای بومی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و استفاده از نیروی انسانی محلی همچنان در اولویت سرمایهگذاران قرار دارد.
برهانینائینی همچنین از برنامهریزی برای تنوعبخشی به فعالیتهای صنعتی منطقه خبر داد و گفت: در کنار توسعه صنایع معدنی و آلومینیومی، توافقهایی برای تبدیل لامرد به یکی از قطبهای جدید صنعت پتروشیمی کشور انجام شده و مقدمات ایجاد «هاب پنجم پتروشیمی» در این منطقه در حال پیگیری است.
او با اشاره به شرایط جنگی سال گذشته و تهدید صنایع راهبردی کشور افزود: منطقه ویژه اقتصادی لامرد از جمله مناطقی بود که احتمال هدف قرار گرفتن آن وجود داشت، از این رو سناریوهای مختلف مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، حفاظت سایبری و تداوم تولید از پیش طراحی و اجرا شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: آموزش نیروها، افزایش آمادگی تجهیزات امدادی و آتشنشانی، تقویت حفاظت فیزیکی و مقابله با تهدیدات سایبری از مهمترین اقداماتی بود که در دوران جنگ دنبال شد و خوشبختانه هیچ اختلالی در فعالیتهای منطقه ایجاد نشد.
او تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آب، انرژی و صنایع پاییندستی، افزایش تابآوری اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای جدید از مهمترین برنامههای منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سال جاری خواهد بود.